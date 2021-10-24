Dünya paraşütçüleri Öludeniz’de buluştu

21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, farklı hava sporları branşlarındaki en iyi akrobasi pilotlarını Fethiye'de buluşturdu.

Farklı ülkelerden yüzlerce akrobasi pilotlarının katılım sağladığı festival dolu dolu geçti. 20 Ekim'de Babadağ 1700 pistindeki açılış töreniyle başlayan festival, nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Hava oyunlarında halk uçuşları, yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterileri, Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütü, mosquito, microlight ve sıcak hava balonu gösterileri yapıldı.

Türk Hava Kurumu'na ait 4 adet paramotor hava oyunları kapsamında Fethiye semalarında uçuş yaptı. Fethiye Beşkaza Meydanı başta olmak üzere Çalış Plajı'na kadar her bölgede uçuş gerçekleştiren THK paramotorlarını, vatandaşların ilgi odağı oldu. Hava Oyunlarında en iyi akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi.

Festival boyunca base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Pilotların gökyüzünde yaptığı gösteriler aksiyon kameralarınca kaydedildi.

JANDARMA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI

Muğla Fethiye'de 800 sporcunun katılımıyla devam eden 21'inci Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Jandarma ekipleri, organizasyon boyunca yaşanan kazalarda, gerekli müdahaleyi yaptı. Yaşanan kazalarda arama kurtarma çalışmalarında büyük bir rol oynayan ekipler, olası bir mal ve can kaybının önüne geçti.