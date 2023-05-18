Dünya Uzun Burun Şampiyonu Mehmet Özyürek hayatını kaybetti

Rize'de 1998 ve 2000 yıllarında düzenlenen "Uluslararası Uzun Burun Yarışmasında" 8,8 santimetrelik burnuyla birinci olup Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 74 yaşındaki Özyürek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

18 Mayıs 2023 Perşembe günü Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne beyin ameliyatı olmak üzere giden Özyürek, ameliyat öncesinde kalp krizi geçirdi. 74 yaşındaki Özyürek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Özyürek, 2010 yılında yapılan ölçümlerle Dünya'nın en uzun burunlu insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş ve o günden beri de Artvin'i tüm Dünya'ya tanıtan bir turizm elçisi oldu.

Aslen Artvin'in Yusufeli ilçesi doğumlu, evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Özyürek'in ani kaybı sevenlerini ve Artvinlileri üzüntüye boğdu. Özyürek'in ölümü üzerine dünya çapında da sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınlandı. Mehmet Özyürek en son Artvin Valiliği'ne gelen Türkiye'nin ürettiği Yerli ve Milli otomobil TOGG ile basına poz vermiş ve "Ülkemiz iyi ki bu otomobil dünyasına burnunu soktu" ifadelerini kullanmıştı.