Haberler Yaşam Haberleri Dünyaca ünlü Maher Zain'den dünya kupasına özel şarkı
Giriş Tarihi: 25.11.2022 20:34 Son Güncelleme: 25.11.2022 21:02

Dünyaca ünlü Maher Zain'den dünya kupasına özel şarkı

Dünyaca ünlü Türkiye hayranı Maher Zain'in seslendirdiği dünya kupası şarkısı yayınlandı. Piyasaya hızlı bir giriş yapan 'Hazır olun' anlamına gelen 'Tahayya' isimli şarkının yayınlanması ses getirdi. Türkiye hayranlığıyla tanınan ünlü sanatçının "Hazır olun" anlamındaki şarkısı büyük beğeni topladı.

ÖMER FARUK KELEŞ
Dünyaca ünlü Maher Zain’den dünya kupasına özel şarkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini sık sık "Reis'i seviyorum" diyerek dile getirmekten çekinmeyen dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Maher Zain, 2022 Dünya Kupası için şarkı hazırladı. Youtube'da yayınlandığı gün 2 milyon kişi tarafından izlenen şarkının linki Zain'in, ilk kez Müslüman bir ülkede düzenlenen dünya kupası için hazırladığı şarkı sosyal medya platformlarında yayınlandı. Şarkı, küresel müzik piyasasında da ses getirdi.

"ARAP-MÜSLÜMAN ÜLKESİNDE DÜZENLENMESİNDEN GURUR DUYDUM"

Sevinç, kutlama ve birliğin coşkulu bir şekilde anlatıldığı şarkı, Lübnan asıllı İsveç doğumlu Maher Zain ve Kuveyt doğumlu Humood Alkhudher tarafından seslendirildi. En popüler Müslüman sanatçı olan ve klipleri Youtube'da en çok izlenen isimlerden olan Zain, Arap kökenli İsveçli bir sanatçı olarak, Dünya Kupası'nın ilk kez bir Arap-Müslüman ülkesinde düzenlenmesinden gurur duyduğunu söyledi. Dünyadaki çeşitliliğe değinilen ve barış ile huzurun temenni edildiği şarkıya ilişkin Zain, hazırladığı şarkının dünya kupasında ses getireceğini inandığını vurguladı. Zain'le beraber şarkıyı seslendiren Humood ise, "Müzik gibi futbol da ırk, din veya kültürden bağımsız olarak insanlığı birleştirme gücüne sahiptir. Bu gerçekten tarihi bir an" diye konuştu.

Kısa sürede ses getiren şarkının klibi Dünya Kupası'nın gerçekleştiği Katar'ın hareketli başkenti Doha'da çekildi. Klipte, ülkenin yerel kültürü, geleneği ve değerlerini yansıtan çok çeşitli ikonik yerler sergileniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
'Dolar'izasyonun beli kırıldı! Fed faiz artırdı Merkez Bankası indirdi: KKM ekonomistlere ezber bozdurdu
SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
En yüksek viyadük yarın açılıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Başkan Erdoğan'dan teröristlere silah desteği veren Batı'ya sert tepki: Bize ders veremezler
Son dakika | Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyaca ünlü Maher Zain'den dünya kupasına özel şarkı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA