Dünyaca ünlü şirketlerin geleceğini tahmin eden yazılım Türkiye’de

İleri analitik programı DataRobot, şirketlerin verilerini işleyerek, öğreniyor ve öğrendiği verilerden yola çıkarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyor. Dünya çapında çeşitli sektörlerden 1000'den fazla şirket tarafından kullanılan DataRobot, finanstan, üretime pek çok alandaki firmalara destek oluyor.

"MİLYONLARCA DOLARLIK TASARRUF SAĞLADILAR"

DataRobot uygulamasının Türkiye'deki tek temsilcisi olan yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi firması Ereteam CEO'su Kutlay Şimşek, "Yapay zekâ teknolojileri özellikle finans alanındaki şirketlere önemli kazanımlar sağlıyor. DataRobot, dünya sıralamasında ilk 5'in içerisinde yer alan bir Amerikan bankasının döviz dönüşümlerini optimize ederek 300 milyon dolarlık bir maliyet tasarrufu sağladı. Bir başka banka ise yüksek riskli ATM ve mevduat işlemlerini DataRobot sayesinde doğru tahmin ederek 24 milyon dolarlık bir tasarruf elde etti.

"DATAROBOT VERİNİN OLDUĞU HER YERDE KULLANILABİLİR"

DataRobot uygulamasının yalnızca finans sektöründe kullanılmadığının altını çizen Kutlay Şimşek, "Dünya çapında 1000'den fazla kullanıcının bir bölümü finans sektöründe yer alsa da ülkemizde de olduğu gibi büyük üreticiler de veri analizi için DataRobot'a güveniyor. Fabrikaların üretim verilerini, kapasitelerini, üretim anındaki tüm değişkenleri arşivleyip, öğrenen DataRobot yazılımı gelecek dönemlerdeki üretim kapasitesine yönelik başarılı tahminler verebiliyor. Üreticilerin kapasite, hız ve üretim şartları gibi önemli konulardaki sorularına veriye dayanan, rasyonel cevaplar sunuyor" diye konuştu.

"ÇİMENTO ÜRETİMİ DATAROBOT İLE ANALİZ EDİLİYOR"

Türkiye'de DataRobot'u tercih eden firmaların üretim tarafında da bulunduğunu belirten Şimşek, "Türkiye'nin önde gelen çimento üreticilerinden olan bir müşterimiz, üretim verilerinin tahminlenmesi için DataRobot'a güveniyor. Kalite tahminleme, öngörücü bakım, anomali tespiti gibi farklı alanlarda DataRobot'un yeteneklerinden faydalanıyorlar" ifadelerini kullandı.

DATAROBOT NEDİR?

DataRobot, Bilişim Çağı'nda rekabet eden işletmelere güvenilir bir yapay zekâ teknolojisi sunan bir yapay zekâ uygulamasıdır. DataRobot'un kurumsal yapay zekâ platformu, makine öğrenimi modellerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için uçtan uca otomasyonla veri bilimini herkesin kullanımına açar. DataRobot platformu zaman içerisinde performansını sürekli optimize ederek iş değerini en üst düzeye çıkarır. Cloud 100 listesine giren DataRobot ayrıca, Forbes 2019, 2020 ve 2021 En Çok Vaat Eden Yapay Zekâ Şirketleri listelerine girdi ve IDC MarketSpace değerlendirmesinde lider platform seçildi.