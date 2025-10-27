Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği 27. Yıllık Konferansında konuştu.

DÜNYADA BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİ VAR, O DA GAZZE

Konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırıma, "Dünyada bir açık hava hapishanesi var, o da Gazze" sözleriyle dikkat çeken Tunç, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açık hava hapishanesi olan Gazze'de çocukların, kadınların, masum insanların hakları ihlal edildi, soykırıma tabi tutuldular" dedi.

68 BİNDEN FAZLA İNSAN BOMBALAR ALTINDA CAN VERDİ

Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesinin bütün unsurlarının ihlal edildiğini, insancıl hukukun göz ardı edildiğini söyleyen Tunç, "Uluslararası hukuk görmezden gelindi, Cenevre sözleşmeleri akla getirilmedi. 68 binden fazla insan bombalar altında can verdi. Bunun yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor" diye konuştu.

KONU GAZZE OLUNCA KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR

Konu Gazze olunca kimsenin sesinin çıkmadığını ifade eden Tunç, tepkisini, "Kadın ve çocuk haklarını savunan dernekler, sivil toplum kuruluşları, devletler var. Gazze söz konusu olunca, Filistin'in çocukları söz konusu olunca hiç kimsenin aklına kadın ve çocuk hakları gelmedi. Bu durum, dünyanın insan hakları ve insan onuru konusunda çifte standart içerisinde olduğunu göstermektedir. İsrail bir asra varan süredir işgal politikası uygulamaktadır. İsrail'e devlet demeye dilimiz varmıyor" diyerek dile getirdi.