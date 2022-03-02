Dünyada En Çok Konuşulan Diller Sıralaması: En Çok Hangi Diller Konuşuluyor?

Dünya yüzerinde 7 binden fazla dilin konuşulduğu söylenmektedir. Bu rakam dilin ne kadar kadim ve önemli bir yapı olduğunu gösterir. Aynı ülke içerisinde yaşayan insanların farklı diller konuştuğuna da çokça şahit oluruz. Bu, kültürel birikimin de dildeki etkisini göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir. 7 binden fazla dil olmasına rağmen dünya genelinde dikkati çeken dil sayısı sınırlıdır. Dillerin dünya genelindeki yaygınlığı ülkelerin siyaset, ekonomi vb. faktörlerine göre de değişebilmektedir. 7 binden fazla dile karşılık sadece 23'e yakın dil dünya nüfusunun yarısından fazla konuşulmaktadır Peki, dünya genelinde en çok hangi diller konuşuluyor? İşte, en çok konuşulan dil sıralaması...

Dünyada en çok hangi diller konuşuluyor?

Toplumlar arası iletişimi sağlamanın en önemli unsurlarından biri de dildir. Muhtemelen dünyada en çok hangi dil konuşuluyor diye sorsak pek çok kişinin buna vereceği cevap İngilizce olacaktır. Ancak bu sık görülen hatalardan birisidir.

İngilizce pek çok dünya devletleri içerisinde ortak bir dil olarak kullanılıyor olsa da en çok konuşulan dil sıralamasının başında Çince gelmektedir. İngilizce bu listede 2. sırayı almaktadır. Çince dünya geneli içerisinde en kalabalık nüfusa sahip olmasından dolayı en çok konuşulan diller listesinin başında gelmektedir.

Dünyada en çok kullanılan dillerin listesi

Diller konusunda yapılan araştırmalar dünyada en çok konuşulan ilk iki dilin Çince ve İngilizce olduğu yönündedir. 2020 yılında UNESCO'nun verilerine göre de bu tespit ortaya çıkmaktadır.

Dünyada Çince ve İngilizceden sonra en çok kullanılan diller; 615 milyon ile Hintçe, 534 milyon ile İspanyolca, 280 milyon ile Fransızca, 274 milyon ile Arapça, 265 milyon ile Bengalce, 258 milyon ile Rusça, 234 milyon ile Portekizce ve 198 milyon ile Endonezya dilleridir.

Türkçe dünyada en çok kullanılan diller arasında kaçıncıdır?

Dünyada en çok kullanılan diller arasında Türkçe ilk 10. sırada yer almamaktadır. Türkçe dünya genelinde en çok konuşulan diller sıralamasında 20. sırada yer almaktadır.

Türkçe dünya genelince 200 milyona yakın kişi tarafından konuşulmaktadır. Türkçe farklı lehçelerle konuşulan bir dildir. Dünya genelince en çok kullanılan lehçesi ise Türkiye Türkçesidir.

Dünyada en çok hangi diller öğreniliyor?

Gerek dil zenginliğini geliştirmek, gerek başka ülkelerin kültürel ve sosyal etkilerini öğrenebilmek gerekse seyahat vb. durumlar için dil öğrenmek kaçınılmaz bir durumdur. Bundan dolayıdır ki daha ilkokuldan itibaren hemen hemen her ülkede öğrencilere bunun alt yapısı verilmektedir.

Dünya genelinde konuşma sayısı olarak ilk 10'da olan ülkeler öğrenme bakımından aynı derece olmayabilir. Dil öğrenme konusunda en çok tercih edilenler; Fransızca, Çince, İspayolca, İtalyanca, İngilizce ve Japonca dillerdir.