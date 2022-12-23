Dünyada ilk kez rahim nakliyle doğan "Ömer ve Özlenen" bebekler ilk kez bir arada görüntülendi

Toplantıda konuşan Rektör Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin organ ve doku naklinde Türkiye'nin dünya markası haline geldiğinin söyledi. Bunun en güzel örneklerinden birinin rahim naklinin ardından dünyaya gelen 2 bebekle yaşadıklarını ifade Özkan, " İlk rahim naklimizin birincisi Derya Sert ve bebeği, ikincisi 14 ayda başarıya ulaştığımız Havva Erdem ve bebeğidir. Bunlar hem Türkiye'nin hem Akdeniz Üniversitesi'nin gururudur. Bu nakiller çok özeldir. Türkiye'nin ilk yüz naklini yaptık ama rahim nakli biraz daha özeldir. Dünyanın ilk rahim nakliydi, dünyada Türk tıbbının geldiği noktayı gösteriyordu. Hiçbir şekilde anne olmayacak insanlara anne olma umudu veren ameliyattı. Tamamen Nobel'e aday güzel bir ameliyattı. Ekibimizle bu ilkleri yaptık. Dünyanın en kaliteli en iyi en tecrübeli kompozit doku nakli merkeziyiz" dedi.

MEVZUAT MÜJDESİ GELDİ

Toplantıda müjdeli bir haberi daha paylaşan Özkan, "Bir çok kadın bu haberi bekliyor. Hafta sonu Sağlık Bakanlığı ekipleriyle beraberdik, en yakın zamanda rahim nakli mevzuatı gündeme girecek. Sağlık Bakanlığımıza bize destek olduğu içim teşekkür ediyoruz. Her ülkeyi güçlü kılan bilimdeki başarısıdır. Şuanda bu başarı tartışılmaz" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BAŞARILI NAKİLLERİ'

Prof. Dr. Ömer Özkan, 11 yıl önce Derya'nın ameliyatını yaptıklarında dünyanın ilk başarılı rahim naklini yaptıklarını söyledi. Bu durumun başarılı olması için annenin kucağına sağlıklı bir bebek alması gerektiğini belirten Özkan, "Cerrahi olarak dünyanın ilk başarılı rahim nakliydi ama artık dünyanın tamamen başarılı ilk rahim nakli oldu Derya. Derya, dünyanın başarılı ilk rahim nakliyle çocuğunu kucağına aldı. İki yılı aşkın süredir sağlıklı şekilde devam ediyor. Derya Sert ve bebeği rutin kontrollerine geldiğinde bebeğinde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi ve 3-4 gün buradaydı. Ve bugün taburcu oluyordu. Tesadüf oldu. Havva Erdem'de Türkiye'nin ikinci rahim nakliydi. Her iki aileyi de taburcu etmenin gurunu yaşıyoruz. Daha iyilerini yapma gayreti içinde olacağız. Bunlar bir ekip işiydi" dedi.

20 BİN KİŞİ SIRAYA GİRECEK

Prof. Dr. Ömer Özkan mevzuat olmadığından dolayı sıkıntılar olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan güzel bir söz aldıklarını da belirten Özkan, "Mevzuat çalışmaları hızla devam ediyor. Bizim 20 bine yakın böbrek nakli hastası nakil bekliyor. Bu olduğu zaman başvuru sayısını onu geçecek. Bizim tek başımıza yapmamız mümkün değil. Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapacaklar. Yakın zamanda bu nakiller başlayacak" diye konutu.

'ÇOK HEYECANLANDIRK"

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, ilk rahim naklinde çok heyecanlandığını ifade ederek, "Birebir yaşadığımız çok önemli bir sorundu. Bu operasyon çok önemli bir çığır açtı. Sonrasında gelen takipler gebelik doğumlar hem önemli bir başarıdır. Buradaki deneyimleri literatüre aktarma imkanı da bulduk" dedi.

'2 KİŞİ GELDİK 3 KİŞİ AYRILIYORUZ'

Kucağında bebeği ile gelen Havva Erdem ise, çok mutlu olduğunu ve duygularını tarif edemediğini söyledi. Ömer ve Özlenen Özkan çiftine teşekkür ederken gözleri dolan anne Havva Erdem, "Çok şükür iki kişi ile başladık bu sürece, bugün 3 kişi olarak ayrılıyoruz. Tarif edemem duygularımı. Ömer ve Özlene Özkan hocalarıma teşekkür ederiz. Bebeğimizin ismi "Özlenen" oldu. İnşallah sizler gibi başarılı hayırlı işler yaban bir birey olur" açıklamasını yaptı.

Bebeğiyle toplantıya katılan Derya Sert ise yeni hayatlarında her şeyin yolunda gittiğini ve çok mutlu olduklarını söyledi.