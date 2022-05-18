Dünyada ilk: Tünel akvaryumu Trabzon’da

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir tünel içerisine kurulan ve dünyanın ilk tünel akrvaryumu olma özelliğine sahip 'Trabzon Akvaryum' yarın ziyarete açılıyor.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Akvaryum adı verilen tünel akvaryumun hem büyüklük hem de sergilenen deniz canlıları çeşitliliği açısından uluslararası standartlara sahip olduğunu belirtti.
Başkan Genç, "Zağanos Vadisi'nde, Trabzon Kalesi'nin hemen altında ve gerçek bir tünel içinde inşa edilen, toplamda 1 milyon litreden fazla su hacmine sahip Trabzon Akvaryum; su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler için tasarlandı. Toplamda 300 metrelik bir gezi yoluna sahip olan Trabzon Akvaryum'da, dünya denizlerinden ilham alan 61 farklı tematik akvaryum bulunuyor.
Deniz suyu ve tatlı su konseptlerinin yanı sıra, sürüngenler bölümü, silindir akvaryumlar ve balık dokunma havuzları da bulunan Trabzon Akvaryum'da, çocukları sualtı dünyasıyla birebir tanıştıran, maceranın tam da içinde olmalarını sağlayan dalgıç başlığı akvaryumu da yer alıyor." şeklinde konuştu.
Genç, "80'den fazla farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapacak olan Trabzon Akvaryum'un içinde; 22 metrelik uzunluğuyla, baş döndürücü bir görsel sunan 'Tünel Akvaryum' bölümü de yer alıyor. Köpek balıklarının gizemli dünyalarına açılan köpek balığı holü, et yiyen vahşi kırmızı karınlı piranha akvaryumu ve dinozorlar döneminden günümüze kadar ulaşmış ender canlılardan olan Mersin balığı akvaryumları da ziyaretçilerin ilgiyle izleyebilecekleri özel temalar arasında. Trabzon Akvaryum'da; vatozlara dokunmak ve koi balıklarını elle beslemek isteyenler için özel olarak hazırlanmış besleme ve dokunma havuzları da ziyaretçilerin, deniz canlılarıyla farklı bir deneyim yaşamalarına da fırsat sunuyor." dedi.
Öte yandan akvaryumdan ayrılırken macerasını ölümsüzleştirmek isteyenler için yeşil ekran teknolojisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek, hediyelik eşya almak isteyenler için de birçok seçenek bulunuyor.