Dünyada ilk: Tünel akvaryumu Trabzon’da

Genç, "80'den fazla farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapacak olan Trabzon Akvaryum'un içinde; 22 metrelik uzunluğuyla, baş döndürücü bir görsel sunan 'Tünel Akvaryum' bölümü de yer alıyor. Köpek balıklarının gizemli dünyalarına açılan köpek balığı holü, et yiyen vahşi kırmızı karınlı piranha akvaryumu ve dinozorlar döneminden günümüze kadar ulaşmış ender canlılardan olan Mersin balığı akvaryumları da ziyaretçilerin ilgiyle izleyebilecekleri özel temalar arasında. Trabzon Akvaryum'da; vatozlara dokunmak ve koi balıklarını elle beslemek isteyenler için özel olarak hazırlanmış besleme ve dokunma havuzları da ziyaretçilerin, deniz canlılarıyla farklı bir deneyim yaşamalarına da fırsat sunuyor." dedi.