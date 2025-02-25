Dünyada koruma altındalar, 3’ü bir arada Tunceli’de görüntülendi

Tunceli merkez ile Ovacık ilçesi arasında uzanan ve çok sayıda yaban hayvanı, endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan bir anne ile 2 yavru vaşak, doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı tarafından görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı'ya adeta poz veren vaşak ailesi daha sonra Munzur Vadisi'nin yüksek kesimlerine doğru giderek gözden kayboldu. Uzun zamandır vaşak ailesini fotoğraflamak istediğini söyleyen Toprakçı, "Nihayet Munzur Vadisi Milli Parkı'nda anne ve 2 yavrusunu görüntülemeyi başardım. İlimiz doğal güzelliklerinin yanı sıra gerek yaban hayatı varlığı gerekse de bitki çeşitliliği ile sadece ülkemizin değil dünyanın da en zengin coğrafyalarından biri. Bu coğrafyanın güzelliklerini kayıt altına aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Herkesin el birliğiyle bu güzelliklerin yaşatılmasına katkıda bulunmasını istiyorum" dedi.