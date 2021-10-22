Dünyada sadece 60 tane bulunuyor! Yıkatmaya gönderdiği halı servet değerinde çıktı





Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa'da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu halı da o fiyatları görür gibi geliyor"