Dünyada üzerine kar yağan tek çay! Türkiye’den 34.806 milyon dolarlık çay ihracatı

EN ÇOK İHRACAT BELÇİKA'YA

İhracat potansiyeli sürekli artan Türk çayına en çok talep ise Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Türkiye'den geçen yıl Belçika'ya 2 bin 458 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 657 bin 23 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden önceki yıl Belçika'ya 1797 ton karşılığı 8 milyon 503 bin 366 dolarlık çay ihraç edilmişti. Böylece, Belçika'ya yapılan çay ihracatı miktarda yüzde 37, değerde yüzde 49 arttı.