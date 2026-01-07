Haberler Yaşam Haberleri Dünyada üzerine kar yağan tek çay! Türkiye'den 34.806 milyon dolarlık çay ihracatı
Dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den 2025'te 6 bin 266 ton karşılığı 34 milyon 806 bin 455 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye, geçen yıl yüzde 38 artırdığı çay ihracatından 34 milyon 806 bin 455 dolar kazandı.

TÜRKİYE'DEN 122 ÜLKEYE ÇAY İHRACATI

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den 2025'te 122 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Ülkeden 2024'te 25 milyon 179 bin 408 dolar olarak kayıtlara geçen Türk çayı ihracatı, 2025'te yüzde 38 artışla 34 milyon 806 bin 455 dolara ulaştı.

Miktar bazında ise önceki yıl 4 bin 994 ton olan ihracat, geçen yıl yüzde 25 artarak 6 bin 266 tona yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT BELÇİKA'YA

İhracat potansiyeli sürekli artan Türk çayına en çok talep ise Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Türkiye'den geçen yıl Belçika'ya 2 bin 458 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 657 bin 23 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden önceki yıl Belçika'ya 1797 ton karşılığı 8 milyon 503 bin 366 dolarlık çay ihraç edilmişti. Böylece, Belçika'ya yapılan çay ihracatı miktarda yüzde 37, değerde yüzde 49 arttı.

Belçika'yı 5 milyon 826 bin 890 dolarla Birleşik Krallık, 2 milyon 564 bin 537 dolarla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takip etti.

Ülkeden geçen yıl önceki yıldan farklı olarak 15 ülkeye daha çay ihraç edildi.

