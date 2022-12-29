Dünyanın En Büyük Gölü Hangisi? Dünyanın En Büyük Gölü Nerede ve Hangi Ülkede?

Göller, dünyanın pek çok yerinde bulunan tatlı veya tuzlu su kütleleridir. Sadece dünyada değil ülkemizin pek çok yerinde de bulunan bu göller birçok amaç için kullanılmıştır. Dünyanın en büyük gölü hangisi sorusu da bu doğrultuda kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Dünya çapında farklı boyutlara sahip pek çok göl bulunmuştur. Bu göllerden bazıları da oldukça büyüktür ve uyduda da görülmüştür. Bu nedenle yeryüzünün en büyük gölleri merak edilmiştir. Dünyanın en büyük gölü nerede ve hangi ülkede sorusu çok sık karşımıza çıkacaktır. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük beş gölü de araştırılmıştır. İşte merak edilenler...

Dünyanın En Büyük Gölü Hangisi?

Doğa tutkunları için vazgeçilmez olan göller, farklı amaçlarla da kullanılmıştır. Dünyanın pek çok yerinde farklı boyutlarda göller yer alır. Geçmişten günümüze kadar önemli bir potansiyel olan göller insanlar tarafından her zaman merak edilen ve keşfedilen bölgeler olmuştur. Dünyanın en büyük gölü hangisi sorusu da bu doğrultuda araştırmalar çerçevesinde yer almıştır. Dünyanın en büyük gölü, 371 bin kilometrekare olan Hazar gölüdür. Ayrıca bu göl, dünyanın en büyük tuzlu gölüdür. Hem deniz olarak hem de göl olarak bilinen Hazar gölü birçok ülkenin de sınırlarını kapsamıştır. Hazar gölü, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve İran sınırları içerisinde yer almıştır. Ülkemizde ise Elazığ'ın güneydoğusunda bulunan ve il merkezine 26 kilometre uzaklıkta olan Hazar gölü, aynı zamanda tektonik bir göldür.

Dünyanın En Büyük Tatlı Su Gölü

Dünyada tatlı veya tuzlu pek çok göl bulunur. Göller hakkında araştırma yapan kişilerin merak ettikleri arasında, dünyanın en büyük tatlı su gölü hangisi olduğudur. Dünyanın en büyük tatlı su gölü Superior gölüdür. Bu göl Kanada ile ABD arasında yer alan ve yüzölçümü bakımından oldukça büyük bir tatlı su gölüdür.

Dünyanın En Büyük 5 Gölü

Dünyanın pek çok yerinde büyük çaplı göller bulunmaktadır. Bu göller enerji sağlamak ve sosyal aktiviteler açısından yaygındır. Dünyanın en büyük gölleri sıralamasında ilk beşe girenler ise aşağıdaki gibidir;

- Hazar Gölü, 371,00 kilometrekare

- Lake superior (Superior golü), 82,100 kilometrekare

- Lake Victoria (Victoria Gölü ), 68,800 kilometrekare

- Lake Huron (Huron Gölü), 59,600 kilometrekare

- Lake Michigan (Michigan Gölü), 58,00 kilometrekare

Türkiye'nin En Büyük Gölü

Dünyada olduğu gibi Türkiye'nin pek çok yerinde de göl bulunmuştur. Pek çok amaç için kullanılan bu göller özellikle doğa severlerin de çok sık uğrak yeridir. Türkiye'de tatlı ve tuzlu olmak üzere çok sayıda göl bulunur. Türkiye'nin en büyük gölü ise Van gölüdür. Van ili sınırları içerisinde bulunan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan bu göl, 3 bin 713 kilometre karedir.