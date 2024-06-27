Dünyanın en çok arananlardan listesinin başında yer alıyordu! Bülent Aslanoğlu yakalandı

Uzun yıllar Kolombiya ve Venezüella'da yaşayan Bülent Aslanoğlu, İsveç polisi tarafından şehrin yeraltı dünyasını demir yumrukla yöneten Södertälje ağının kurucusu olarak gösteriliyordu. 2011 yılında bir ihbarı değerlendiren Fransa gümrük polisi, Venezuela'dan hareket ederek Dunkirk limanına demirleyen bir teknede bitki koruma ilaçlarının arasına gizlenmiş 900 milyon İsveç kronu değerindeki 358 kilo kokain ele geçirdi. Bu olayın ardından kısa bir süre cezaevinde yatan Aslanoğlu, tahliyesinin ardından adeta sırra kadem bastı.

100 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Geçtiğimiz Nisan ayında Kolombiya polisi, Botnia Operasyonu kapsamında Ekvador'dan gelen bir hava konteynerinde 100 kilogram kokain ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren polis, uyuşturucunun Kolombiya ve Dubai'yi İspanya üzerinden birbirine bağlayan çok uluslu bir çeteye ait olduğu belirledi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında, 1920 lerde kurulan ve Avrupa ve Güney Amerika'nın en aktif suç gruplarından biri olan çetenin Arnavut, Kolombiya, Fas ve Avrupa vatandaşı olan on iki üyesi tutuklandı. Yapılan sorgulamada çetenin, Kolombiya, Ekvador gibi ana kokain çıkış ülkeleri ve Dubai'de ikamet eden güçlü yatırımcılarla doğrudan bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

ÇETENİN LİDERİ " BABA" ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, suç yapısının profilini çıkarmayı ve çeşitli üyelerin oynadığı rolü deşifre etmeyi başardı. Polis, uyuşturucunun temin edilmesinden ve deniz yoluyla konteynerlerle, hem de hava yoluyla ticari uçuşlarla İspanya'ya gönderilmesinden sorumlu kişinin Bülent Aslanoğlu olduğunu belirledi.

DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

Polis geçtiğimiz hafta, Madrid'in Fuenlabra bölgesindeki bir depoya baskın düzenledi. Baskında çetenin lideri olduğu ileri sürülen Bülent Aslanoğlu, yakalandı. Çetenin 500 bin doları bulan kripto varlığına el kondu.