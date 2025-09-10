Dünyanın en hızlı deniz canlısını zıpkınla vurdular!

Bodrum'da, dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve soyu tükenmek üzere olan Mavi Yelken Balığının (Sailfish), amatör bir balıkçı H.A., tarafından su altı tüfeğiyle vurulduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından bakanlık ekiplerinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda, balığın su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığı tespit edildi. Yetkililer tarafından ilgili şahıs tespit edilerek, avlanma aracına el konuldu ve şahsa idari para cezası uygulandı.