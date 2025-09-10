Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en hızlı deniz canlısını zıpkınla vurdular!
Giriş Tarihi: 10.9.2025 22:16 Son Güncelleme: 10.9.2025 22:28

Bodrum’da nesli tükenme dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren tehlikesi altındaki Mavi Yelken Balığı'nı vuran amatör balıkçıya para cezası verildi. Av aracına ise el konuldu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum'da, dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve soyu tükenmek üzere olan Mavi Yelken Balığının (Sailfish), amatör bir balıkçı H.A., tarafından su altı tüfeğiyle vurulduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından bakanlık ekiplerinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda, balığın su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığı tespit edildi. Yetkililer tarafından ilgili şahıs tespit edilerek, avlanma aracına el konuldu ve şahsa idari para cezası uygulandı.

