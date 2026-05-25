Dünyanın en iyi 50 plajı belli oldu: Maldivler’e gerek yok, o Türk koyu da listede!

Dünyanın dört bir yanından gezginler ve seyahat uzmanları 2026 yılı Best Beaches In The World listesini hazırladı. Filipinler'den bir plaj listenin zirvesine adını yazdırırken Türkiye'den bir koy da dünya plajlarıyla rekabete girişti! Tropikal adaları geride bırakan, turkuaz rengiyle Maldivler'e taş çıkartan o Türk plajı listenin en dikkat çeken destinasyonu oldu.

Dünyanın 50 En İyi Plajı (2026) listesinin tamamı şu şekilde:

1.Entalula Plajı, Filipinler

2.Fteri Plajı, Yunanistan

3.Wharton Plajı, Avustralya

4.Nosy Iranja, Madagaskar

5.East Beach, Vomo Adası, Fiji

6.Shoal Bay East, Anguilla

7.Dhigurah, Maldivler

8.Playa Balandra, Meksika

9.Koh Rong, Kamboçya

10.Donald Duck Bay, Tayland

11.Cayo de Agua, Venezuela

12.Cala Macarella, İspanya

13.One Foot Island, Cook Adaları

14.Princess Diana Plajı, Barbuda

15.Turquoise Bay, Avustralya

16.PK 9 Plajı, Fransız Polinezyası

17.Grace Bay, Turks ve Caicos

18.Cala Dei Gabbiani, İtalya

19.Saadiyat Plajı, Birleşik Arap Emirlikleri

20.Canto de la Playa, Dominik Cumhuriyeti

21.Wineglass Bay, Avustralya

22.Pink Beach, Endonezya

23.Paradise Plajı, Tayland

24.Anse Source d'Argent, Seyşeller

25.Kalanggaman, Filipinler

26.Seven Mile Beach, Cayman Adaları

27.Freedom Beach, Tayland

28.Siesta Beach, ABD

29.Kaputaş Plajı, Türkiye

30.Cayo Zapatilla, Panama

31.The Baths, Britanya Virjin Adaları

32.Cabo San Juan del Guia, Kolombiya

33.Baia do Sancho, Brezilya

34.Porto Katsiki, Yunanistan

35.Santa Giulia, Fransa

36.Blue Lagoon, Fiji

37.Playa Xpu Ha, Meksika

38.Ofu Plajı, Amerikan Samoası

39.Playa Cofete, İspanya

40.Le Morne Plajı, Mauritius

41.Flamenco Plajı, Porto Riko

42.Grand Anse, Grenada

43.Praia da Falésia, Portekiz

44.Pontal do Atalaia, Brezilya

45.Boulder Plajı, Güney Afrika

46.Porto Timoni, Yunanistan

47.Paje Plajı, Zanzibar

48.La Pelosa, İtalya

49.Cas Abao, Curaçao

50.Keem Plajı, İrlanda

Dünyanın en prestijli seyahat listesinde bu yıl zirvenin sahibi, Filipinler'in Palawan adasında büyüleyici doğasıyla hayran bırakan Entalula Plajı oldu. Onu, listenin ikinci sırasına yerleşerek adından söz ettiren Yunanistan'ın Kefalonya adasındaki Fteri Plajı takip etti.

Ülkemize büyük gurur yaşatan gelişme ise 29'uncu sırada karşımıza çıktı: Antalya'nın Kaş ile Kalkan ilçeleri arasında adeta bir doğa harikası gibi uzanan Kaputaş Plajı, dev destinasyonları geride bırakarak dünyanın en iyileri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Upuzun merdivenleriyle inmesi hayli zor olan bu plaj, eşsiz manzarası ve turkuaz renkli deniziyle yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği oldu.