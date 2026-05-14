Dünyanın en iyi üniversiteleri Türk öğrencilerin peşinde

Harvard, Stanford, Princeton, MIT gibi dünyanın en prestijli üniversiteleri bu yıl da Türk öğrencilerinin peşine düştü. Türkiye'nin dört bir yanındaki toplam 372 öğrenci bu üniversitelerden tam burslu kabul aldı. Bahçeşehir Kolejlerinde eğitim gören bu öğrencilerin başarı hikâyeleri ise yalnızca akademik performansla değil; bilim, teknoloji, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ alanlarında geliştirdikleri projelerle öne çıktı.

HEZARFEN RUHUYLA HARVARD'A

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü öğrencisi Doruk Çağlı, Harvard Üniversitesi'nden kabul aldı. Robotik ve yapay zekâ alanına ilgi duyduğunu anlatan 17 yaşındaki öğrenci, farklı disiplinleri bir araya getiren bir eğitim modeliyle ilgilendiğini söyledi. Bilgisayar bilimi, biyoloji, mekanik ve etik gibi alanları birlikte değerlendirdiğini belirten Çağlı, "Teknolojiyi sadece teknik bir alan değil, insanlık yararına kullanılabilecek bir güç olarak görüyorum" dedi. Harvard'da yapay zekâ ve etik üzerine çalışmayı hedeflediğini anlatan başarılı öğrenci, disiplinler arası düşünmenin geleceğin dünyasında daha fazla önem kazanacağını ifade etti.

PRINCETON YOLU FİZİKTEN GEÇTİ

Bahçeşehir Koleji Antalya Konyaaltı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Narin Yüksek ise Princeton Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. Füzyon enerjisi ve nükleer fizik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Yüksek, bu alana duyduğu ilginin pilotluk hayaliyle başladığını anlattı. MIT Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi'nde araştırma çalışmalarına katılan başarılı öğrenci, enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilirlik alanında çalışmak istediğini söyledi.

HASTANE NÖBETİ İLHAM VERDİ

Bahçeşehir Koleji Antalya Konyaaltı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Begüm Zeynep Yapıcı da Stanford Üniversitesi'nden tam burslu kabul alan öğrenciler arasında yer aldı. Sağlık teknolojilerine ilgisinin, hemşire olan annesiyle birlikte gittiği hastane nöbetlerinde başladığını anlatan Yapıcı, biyoteknoloji alanında çeşitli projeler geliştirdiğini söyledi.



TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

İstanbul'da düzenlenen "Yurtdışı Kabul Buluşması" programında öğrenciler, öğretmenler ve aileler bir araya geldi. Programda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, öğrencilerin dünyanın en güçlü üniversitelerine ulaşmasının önemli olduğunu belirterek mezunlar arasındaki dayanışmanın korunması gerektiğini söyledi. Yücel, gençlerin gittikleri ülkelerde Türkiye'yi temsil edeceklerini ifade etti.