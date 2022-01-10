‘Dünyanın en saçma binası’ yıkılıyor

İNTERNET arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazıldığında ilk sırada çıkmasıyla ünlenen ve birçok kişi tarafından çirkin bir yapı olarak nitelenen Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeki İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı. K.Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör "Bu bina 30 yıl önce o günün şartlarına göre yapılmış ama yapıldığı günden bu yana hep eleştiri konusu olmuş. Binanın civardaki binaları esas aldığımızda silueti bozması ve çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle yıkımını başlattık" dedi. DHA