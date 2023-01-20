Dünyanın en ünlü firavunu Tutankhamun’un hazineleri sergisine büyük ilgi

20.yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olan ve İlk kez İstanbul'da sergilenen "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi" ziyaretçilere kapılarını açtı. Dünyada ziyaretçi rekorları kıran 20. Yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilen 470 parça eserin sergilendiği "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi" Ayazağa'daki Uniq Expo İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışından önce düzenlenen tanıtım toplantısından Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Sergi Organizasyonu Level A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman ve Mısır Akradite Kreatörü Muhammed Atıf Abdelshafy sergide yer alan eserlerle ilgili anlatımda bulunmuştu.

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da sergilenen Mısır antik tarihinde genç yaşında hayatını kaybeden Firavun Tutankhamun'un hayatı ve askı Haneksamun'un yaşantısı hakkında bilgilendiren sergide Tutankhamun'un 100 yıl önce keşfedilen lahit mezarı, mumyası ve altın ölüm maskesi ile tahtı ve hazine odasında ortaya çıkan 5 binin üzerinde eserin 470 tanesinin replikaları sergilendi. Mısırda 9 yaşında kral olan Firavunun 16 yaşına kadar olan hayatından sonra sonsuz hayat için yolculuğu ve beraberinde yapılan altından hazinesi stantlarda tanıtıldı.

HER YAŞTAN MİLYONLARCA İNSANIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen ve ölümünün üzerinden geçen 3300 yıldan sonra tüm dünyada büyük bir üne kavuşan Firavun Tutankhamun'un kral mezarında bulunan hazineler, her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922'de "bozulmamış halde bulunan ilk firavun mezarı" özelliği taşıyan Tutankhamun'un mezarından çıkarılan eserler, Mısır'daki Krallar Vadisi'nde gün yüzüne çıkarılan en zengin ve görkemli hazine olma özelliğini taşıyor. 1961'den bu yana 62 yıldır dünyayı dolaşan ve ziyaretçi rekorları kıran Çocuk Kral Tutankhamun'un Hazineleri Sergisi İstanbulluların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Eğitim ve öğretimde ilk yarıyıl tatiline çıkılması ile birlikte özellikle aileler çocuklarını alarak bu eşssiz sergiyi gezip tarihin koridorlarında gezdiler.

PROF.DR. İLBER ORTAYLI, "GİZEMLİ SERGİ MUTLAKA GÖRÜLMELİ"

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sergi öncesi düzenlenen toplantıda Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde konumlanan Antik Mısır uygarlığının MÖ yaklaşık 3100 yılından MÖ 30 yılına kadar 3000 yıldan uzun bir süre boyunca mühendislikte, yazıda ve sanattaki görkemli başarılarıyla bölgedeki en güçlü ve en etkileyici uygarlıklardan biri olduğunu söyledi. 9 yaşında tahta çıkarak Mısır'ın 18. Hanedanlığı döneminde hüküm süren ve 19 yaşında gizemli biçimde ölen 'Çocuk Kral' Tutankhamun'un Antik Mısır tarihinde farklı bir yeri olduğunu belirten Prof. Dr. Ortaylı, ilk kez Türkiye'ye gelen Tutankhamun hazineleri sergisinin, tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gereken bir sergi olduğunu söylemişti.

TARİHTE BULUNAN EN ZENGİN KRAL HAZİNESİ GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Level A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi"nin organizatörü olan Tufan Zaman da sergide, Tutankhamun'un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 470 eserin birebir replikalarının yer aldığını belirterek, "Tutankhamun'un Hazinesi'ne ait 5 bin parçadan oluşan orijinal koleksiyon, mezarın keşfedilişinin 100. yılı şerefine Kahire'de, Gize Piramitleri'nin karşısında inşa edilen Büyük Mısır Müzesi'ndeki yeni evine kavuşurken, Mısır Hükümeti'nin akredite sanatçıları tarafından özenle üretilen birebir replikaları eş zamanlı olarak UniqExpo İstanbul'da sergiliyoruz. Sergi, ziyaretçileri Tutankhamun'un hazinelerinin 1922'de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından bulundukları zamanki gibi Antik Mısır'ın gizemlerini keşif yolculuğuna çıkarıyor Sergi boyunca Antik Mısır ve Tutankhamun ile ilgili Arkeolog Howard Carter'ın günlüklerine dayanan video ve projeksiyon gösterileri ile benzersiz bir deneyim sunulacak. Sergide hazineye ait 470 eserin yanı sıra ünlü firavunun gizemli hikâyesi ve Antik Mısır'a dair yeniden kurgulanan görsel unsurlar yer alıyor.Her yaştan ziyaretçiler bu sayede Tutankhamun'un yaşamına yakından tanıklık ederken bu gizemli ve görkemli yaşamı en ince ayrıntısına kadar gözlemleyebilecek." dedi.

GÖKTAŞINDAN YAPILDIĞI SÖYLENEN HANCER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tufan Zaman İstanbullular tarafından yoğun ilgi gösterilen sergide özellikle Mısır firavunu Tutankhamun'un altın tabutunda bulunan uzaylı göktaşından yapıldığı belirtilen hançerin, Anadolu topraklarında üretildiği ortaya çıkmıştı. Araştırmacılar, göktaşından dökülen hançerin kökenleri bulmak için MÖ 14. yüzyılın ortalarında eski Mısır'daki diplomatik faaliyetleri belgeleyen Amarna Mektupları olarak adlandırılan tabletleri inceledi. 3 bin 400 yılllık yazıtlarda, Mitanni kralının, kızıyla evlenen Tutankamon'un dedesi III. Amenhotep'e altın kınlı demir bir hançer verdiği . Ayrıca hançerde kullanılan bazı yöntemlerin sadece bugünkü Dicle nehri etrafında yaşayan Mitannilere özgü olduğu belirtildi. O dönem Mızır'da demircilik olmadığı için Göktaşından yapılıp yapılmadığı da açıklık kazanmadı" ifadelerini kullandı.

Zaman, "Mısır firavunu Tutankhamun'un sonsuz yaşam için daha sonra kral ve firavun olarak hayata döneceği düşünülerek iç organlarından Kalbi , Karacigeri, midesi ve böbrekleri çıkarılıp bir tapınağa konulduğu ve üzerine de korumaları için dört melek heykeli yapılan küçük bir tapınakta bulundu. Ayrıca hazine odasında küçük minyatür kayıklar yapılıp Nil nehrini geçmek için hazırlandığı ve Katlanabilir Abanoz ve fildişinden loapar desenli altın işlemeli tahtının da bulunduğu bu tahtı şans getirdiği için savaşlara ve kutlamalara beraberinde götürdüğü kaydedildi. Bu eserler görenleri hayran bıraktı" diye konuştu.

Mısır firavunu Tutankhamun'un sergisinin Mart ayı sonuna kadar açık kalacağı ve yoğun talep olması halinde süresinin uzatılabileceği kaydedildi.