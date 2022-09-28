Dünyanın en uzun boylu kadını ilk kez uçağa bindi

Dünyanın en uzun boylu kadını unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle ABD'nin San Francisco şehrine gitti.
13 SAATLİK YOLCULUK İÇİN 6 KOLTUK
2 metre 15 santimetrelik boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle uçak içinde sedye ve yanında bir refakatçi yardımıyla seyahat edebilen Gelgi' nin yaklaşık 13 saat sürecek yolcuğu için altı koltuk tahsis edildi.
THY'nin tarifeli seferiyle dün saat13.15 'de annesi Safiye Gelgi ile San Francisco'ya giden Gelgi, uçuş öncesi İGA İstanbul Havalimanı'nda duygularını aktardı.
ÇOK HEYECANLIYIM
THY'nin desteği sayesinde bu seyahati gerçekleştirebildiğini belirten Gelgi "Bu benim hem ilk uçak yolculuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyım" dedi.
THY YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR
Uçakta sedyeli yolcu olarak seyahat etmenin zor olduğunu ve bu tür yolcular için seyahat prosedürlerin kolaylaşmasını umut ettiğini ifade eden Gelgi, bu seyahatinde kendisine özel ilgi gösteren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'a, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'e, İsmail Velioğlu ve Ramazan Yaşar'a teşekkür etti.
SEDYE İLE UÇMAK
Bu seyahatin sadece kendisi için değil bir çok kişi için ilk olacağını düşündüğünü aktaran Gelgi "Çünkü uçakta sedyeli bir yolcu olarak seyahat etme opsiyonu ciddi rahatsızlıkları bulunan, yoğun bakımdan yoğun bakıma, hastaneden hastaneye sevk edilen, ambulans ihtiyacı duyan hastalar için kullanılan bir opsiyon. Fakat benim skolyoz yani omurga eğriliği rahatsızlığım gereği uzun süreli oturamama durumum olduğu için ben sedyeyle uçmak durumunda kaldım "diye konuştu
KARİYERİMLE İLGİLİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİM
ABD'de bulunduğu sürede 'Guiness' ile bir iş birliklerinin olacağını ifade eden Gelgi " Birden fazla amaca için ABD'ye gidiyorum. Bir kaç ay kalacağım. Ben teknoloji ve yazılım sektöründe çalışıyorum. San Francisco teknoloji şirketleriyle ünlü bir şehir. Orada kariyerimle ilgili fırsatları değerlendireceğim "dedi