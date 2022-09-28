Dünyanın en uzun boylu kadını ilk kez uçağa bindi





SEDYE İLE UÇMAK

Bu seyahatin sadece kendisi için değil bir çok kişi için ilk olacağını düşündüğünü aktaran Gelgi "Çünkü uçakta sedyeli bir yolcu olarak seyahat etme opsiyonu ciddi rahatsızlıkları bulunan, yoğun bakımdan yoğun bakıma, hastaneden hastaneye sevk edilen, ambulans ihtiyacı duyan hastalar için kullanılan bir opsiyon. Fakat benim skolyoz yani omurga eğriliği rahatsızlığım gereği uzun süreli oturamama durumum olduğu için ben sedyeyle uçmak durumunda kaldım "diye konuştu



KARİYERİMLE İLGİLİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİM

ABD'de bulunduğu sürede 'Guiness' ile bir iş birliklerinin olacağını ifade eden Gelgi " Birden fazla amaca için ABD'ye gidiyorum. Bir kaç ay kalacağım. Ben teknoloji ve yazılım sektöründe çalışıyorum. San Francisco teknoloji şirketleriyle ünlü bir şehir. Orada kariyerimle ilgili fırsatları değerlendireceğim "dedi