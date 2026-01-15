Dünyanın en yeşil kampüsleri Türkiye’de

Dünya genelinde üniversitelerin kampüs ortamı, altyapı, enerji, atık yönetimi, su kullanımı, ulaşım ve eğitim gibi alanlardaki sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından UI GreenMetric, 2025 Yeşil Üniversite Endeksi sonuçlarını açıkladı. 105 ülkeden 1745 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede, Türkiye 139 üniversitesi ile Avrupa'da sıralamaya en çok üniversite sokan ülke konumuna yükselirken dünyada ise ikinci sırada yer aldı.

İTÜ LİSTEDEKİ İLK ÜNİVERSİTE

Türkiye'nin 6 üniversitesi dünyada ilk 100'e, 21 üniversitesi ilk 200'e girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi 25., Yıldız Teknik Üniversitesi 48. sırada yer alarak ilk 50'ye girme başarısı gösterirken, Erciyes Üniversitesi 66., Ege Üniversitesi 83., Özyeğin Üniversitesi 89., Yeditepe Üniversitesi 91. sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başaran diğer Türk üniversiteleri oldu.

100-200 bandında ise Başkent Üniversitesi (101), ODTÜ (103), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (123), İnönü Üniversitesi (135), Sakarya Üniversitesi (157), Sabancı Üniversitesi (160), Dokuz Eylül Üniversitesi (169), Bartın Üniversitesi (170), Çukurova Üniversitesi (175), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (177), Atatürk Üniversitesi (180), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (182), Hacettepe Üniversitesi (183), Trakya Üniversitesi (184) ve Düzce Üniversitesi (185) yer aldı.