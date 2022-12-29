Dünyanın En Yüksek Dağı Hangisi? Dünyanın En Büyük Dağı Kaç Metre, Nerede ve Hangi Ülkede?

Dünyanın en yüksek dağı hangisi sorusuna cevap aranırken bir yandan da coğrafya bilginizi de güncellemiş olursunuz. Dünyanın en büyük dağı sıralaması büyük küçük herkesin öğrenmesi gereken bir bilgidir. Dünyadaki en yüksek dağ hangisi sorusu bilgi yarışmalarında dahi sıklıkla sorulan bir sorudur. Dünyanın en yüksek dağı hangi ülkede, nerede ve kaç metre sorularına cevap bulmak çok pratiktir. Konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Dünyanın En Yüksek Dağı Hangisi?

Dünyanın en yüksek dağı, zaman zaman gündeme gelen ve herkesin araştırdığı bir konudur. Söz konusu dağ Nepal sınırları içerisinde bulunan Everest Dağı'dır. Bunun yanında Everest Dağı'na yakın yükseklilere sahip olan birçok dağ vardır. Bu kapsamda aşağıdaki Dünyanın en yüksek dağlarını hazırladığımız listemizi inceleyebilirsiniz.

Nepal'de bulunan Everest Dağı yüksekliği 8.848 m'dir.

Pakistan-Çin sınırında bulunan K2 Dağı yüksekliği 8.611 m'dir.

Nepal-Hindistan sınırında yer alan Kanchenjunga Dağı'nın yükseliği 8.586 m'dir.

Nepal-Çin sınırında bulunan Lhotse Dağı'nın yüksekliği 8.516 m'dir.

Nepal Çin sınırındaki Makula Dağı'Nın yüksekliği 8.485 m'dir.

Nepal-Çin sınırında bulunan Cho Oyu Dağı'nın yüksekliği 8.188 m'dir.

Nepal'de bulunan Dhaulagiri Dağı'nın yüksekliği 8.167 m'dir.

Nepal'de yer alan Manaslu Dağı'nın yüksekliği 8.163 m'dir.

Dünyanın En Yüksek Dağı Hangi Ülkede?

Yukarıdaki başlığımızda bulunan listeden de anlayacağınız gibi dünyanın en yüksek dağları genellikle Nepal sınırları içindedir. Bu yükseltilerde oksijen düşük seviyede olduğu için dağcıların dahi bu yükseltilere çıkması riskli görülmektedir.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e çıkan ilk insan Yeni Zelandalı bir dağcı olan Edmund Percival Hillary'dir. 29 Mayıs 1953'te yapılan bu tırmanışa Tenzing Norgay da eşlik etmiştir. Everest'e ilk çıkan Türk dağcı da Nasuh Mahruki'dir. Mahruki bu tırmanışı 1995 yılında yapmış olup Everest'in zirvesine Türk bayrağını asmıştır.

Dünyanın en yüksek noktalarına geçmişten günümüze çeşitli tırmanma faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu zirve denemelerinin bir kısmında maalesef ölümle sonuçlanan kazalar da söz konusu olmuştur. Everest Dağı eteklerinde bu tırmanışlara rehberlik eden özel bir ekip vardır.