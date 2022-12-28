Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın En Zeki İnsanı Kimdir? Dünyanın En Zeki İnsanı Kaç IQ, Hangi Ülkede?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:39 Son Güncelleme: 28.12.2022 09:39

Dünyanın En Zeki İnsanı Kimdir? Dünyanın En Zeki İnsanı Kaç IQ, Hangi Ülkede?

Konu zeka olduğunda hepimiz dünyanın en zeki insanı kimdir diye merak ederiz. Geçmiş zamanlardan beri tüm dünyadaki zeki insanları gerek televizyonda gerek okulda görmüşüzdür. Bunların yanında dünyanın en zeki insanı kaç iq biliyor muyuz? Peki kendi ülkemizdeki yani türkiye’nin en zeki insanı kimdir diye hiç merak ettiniz mi? Zeki insanlar ile ilgili merak edilen tüm konulara ışık tutmak için bu yazımızı sizin için hazırladık. En yüksek IQ kime ait merak ediyor musunuz? Detaylara birlikte geçelim.

Dünyanın En Zeki İnsanı Kimdir? Dünyanın En Zeki İnsanı Kaç IQ, Hangi Ülkede?

Hepimiz bazı zamanlarda dünyanın en zeki insanı kimdir ya da türkiye'nin en zeki insanı kimdir sorularının cevaplarını öğrenmek isteriz. Hem merakınızı gidermek hem de dünyanın en zeki insanı kaç iq öğrenmek için size bu detaylı yazımızı hazırladık. En yüksek IQ kime ait? Tüm dünyanın zeki kabul ettiği dünyanın en zeki insanı kimdir? Her ne kadar zeka kavramı nesiller boyunca başka şekillerde yorumlanmış olsa da IQ ölçümü ile en zeki kabul edilen kişiler kimler, beraber öğrenelim.

Dünyanın En Zeki İnsanı Kimdir?

1 Nisan 1898 ile 17 Temmuz 1944 yılları arasında yaşamış Amerikalı matematikçi William James Sidis halen dünyanın en zeki insanı olarak kabul edilmektedir. 11 yaşında Harvard üniversitesinde profesörlere ders verecek seviyeye gelen matematikçi William dikkati en çok "Animate&Inanimate" kitabını yayınladıktan sonra çekmiştir. William dünyanın en zeki insanı kaç iq diye merak ediyorsanız IQ seviyesinin 250 ila 300 arasında olduğu kabul edilmektedir. Henüz ünlü matematikçiden daha zeki biri ile karşılaşılmamıştır. Bu durumda en yüksek IQ kime ait sorusunun cevabı da William James Sidis olarak karşımıza çıkar.

Türkiye'nin En Zeki İnsanı

2005 yılında yapılan "Türkiye Zeka Oyunları Yarışması'nı" kazanarak Türkiye'nin en zeki insanı unvanını alan kişi Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Mehmet Murat Sevim olarak bilinmektedir.

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Dünyanın En Zeki İnsanı Kimdir? Dünyanın En Zeki İnsanı Kaç IQ, Hangi Ülkede?
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