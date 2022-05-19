Dünyanın ilk tünel akvaryumu Trabzon’da açıldı

"BORDO MAVİ BALIKLAR AFRİKA'DAN GETİRİLDİ"

Başkan Genç; Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde faaliyette olan akvaryumlardan giriş ücretinin daha uygun olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarımız görücüye çıkıyor. Burada bordo mavi balıklar var. Bu balıkları 8. şampiyonluğumuzun anısına Afrika'nın Malavi Gölü'nden getirdik. Onları hepinizin beğenisine sunacağız. İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'da bu akvaryumlardan var. Oradaki fiyatlara nazaran çok uygun fiyatlarla burayı hizmete açıyoruz. Bu şehirde bir yönetici olarak şehrimize kazandırdığımız bu eser için herkese bakanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

"ŞEHRİMİZ ÇOK NİTELİKLİ ESERLER KAZANDI"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Sizlerle böyle bir eserin açılışında birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu güzel eseri kazandıran kıymetli Ortahisar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bordo-mavi balıklar var. Trabzonspor'un şampiyonluğu için çok hoş bir anı oldu. Değerli Belediye Başkanımızı bir kez daha kutluyorum. Şehrimize son yıllarda çok nitelikli eserler kazandırdık. İnşallah bundan sonra da bütün belediye başkanlarımızla birlikte hareket ederek şehrimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz." dedi.