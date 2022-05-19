Dünyanın ilk tünel akvaryumu Trabzon’da açıldı

Dünyanın tünel içine inşa edilen ilk akvaryumu olan Trabzon Akvaryum, ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Açılışa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Muhammet Balta, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Ortahisar Belediyesi'nin Zağnos ile Tabakhane Vadileri arasında bulunan Trabzon Kalesi'nin hemen altında inşa ettiği 'Trabzon Akvaryum' 80 farklı türde, yaklaşık 5000'den fazla deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler için tasarlanan ve toplamda 300 metrelik bir gezi yoluna sahip Tünel Akvaryum ziyaretçiler için birbirinden ilginç temalar sunuyor. Trabzon Akvaryum'da dünya denizlerinden ilham alınan 61 farklı tematik akvaryum ile 22 metrelik uzunluğuyla, baş döndürücü bir görsellik sunan 'Tünel Akvaryum' bölümü yer alıyor.
"BİRÇOK ZORLUKLARI AŞARAK PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
Projenin açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da son yıllarda gelişen turizm trendine uygun olarak projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Şehrimize farklı bir değer katmak için hazırlamış olduğumuz dünyada bir ilk olan tünelin içinde bir akvaryum projesini hayata geçirdik. Trabzon tarihi nitelikleri, tarihi değerleriyle gelişen trendi turizmdir. Şehrimize değer katacağı düşüncesiyle çok zorlu yollardan geçerek, çeşitli prosedürleri aşarak bu projeyi hayata geçirdik. Ve projemizi şu an itibarıyla tamamlayarak açmış olacağız. Projeyi takip eden, destek veren bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projemize destek veren bakanlarımızdan Faruk Özak Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Projemizde emeği olan çok değerli başkan yardımcım Erdoğan Beder'e çok teşekkür ediyorum. Asıl alkışı ise bu projeyi hayata geçiren bu ekip hak ediyor. Bu iş çok ince bir iş, uzmanlık gerektiren bir iş, yapımcı firmamız Türkiye'de bu manada tebarüz sayılı firmalardan bir tanesi. Firmamızın emeği geçen bütün personeline, sorumlu müdürlere, mimarlara ve teknik kadrosuna çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun."
"BORDO MAVİ BALIKLAR AFRİKA'DAN GETİRİLDİ"
Başkan Genç; Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde faaliyette olan akvaryumlardan giriş ücretinin daha uygun olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarımız görücüye çıkıyor. Burada bordo mavi balıklar var. Bu balıkları 8. şampiyonluğumuzun anısına Afrika'nın Malavi Gölü'nden getirdik. Onları hepinizin beğenisine sunacağız. İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'da bu akvaryumlardan var. Oradaki fiyatlara nazaran çok uygun fiyatlarla burayı hizmete açıyoruz. Bu şehirde bir yönetici olarak şehrimize kazandırdığımız bu eser için herkese bakanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
"ŞEHRİMİZ ÇOK NİTELİKLİ ESERLER KAZANDI"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Sizlerle böyle bir eserin açılışında birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu güzel eseri kazandıran kıymetli Ortahisar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bordo-mavi balıklar var. Trabzonspor'un şampiyonluğu için çok hoş bir anı oldu. Değerli Belediye Başkanımızı bir kez daha kutluyorum. Şehrimize son yıllarda çok nitelikli eserler kazandırdık. İnşallah bundan sonra da bütün belediye başkanlarımızla birlikte hareket ederek şehrimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz." dedi.
"ÇOK HARİKA BİR ESER HAYATA GEÇİRİLDİ"
Trabzon AK Parti Milletvekili Salih Cora ise, "Trabzon çok güzel bir destinasyon alanı kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan harika bir eser hayata geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri saygı sevgiyle selamlıyorum." dedi.
"BAYRAMLAR YAŞIYORUZ"
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün bayramları yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Hep beraber bayramlar yaşıyoruz. Bu güzel projeyi hayata geçiren çok değerli başkanımız Ahmet Metin Genç ile şampiyonluk coşkusunu bize yaşatan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ve teknik yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çifte mutluluğu birlikte yaşıyoruz." dedi.
Toplamda 1 milyon litreden fazla su hacmine sahip Trabzon Akvaryum; hem büyüklük, hem de sergilenen deniz canlılarının çeşitliliği açısından uluslararası standartlarda. Deniz suyu ve tatlı su konseptlerinin yanı sıra, sürüngenler bölümü, silindir akvaryumlar ve balık dokunma havuzları da bulunan Trabzon Akvaryum'da, çocukları su altı dünyasıyla birebir tanıştıran, maceranın tam da içinde olmalarını sağlayan "Dalgıç Başlığı Akvaryumu" da yer alıyor.
Akvaryum içerisinde Köpek balıklarının gizemli dünyalarına açılan köpek balığı holü, et yiyen vahşi kırmızı karınlı piranha akvaryumu ve dinozorlar döneminden günümüze kadar ulaşmış ender canlılardan olan Mersin Balığı akvaryumları da ziyaretçilerin ilgiyle izleyebilecekler. Trabzon Akvaryum'da; vatozlara dokunmak ve koi balıklarını elle beslemek isteyenler için özel olarak hazırlanmış besleme ve dokunma havuzları da ziyaretçilerin, deniz canlılarıyla farklı bir deneyim yaşamalarına da fırsat sunuyor. Çıkışta yer alan ve Trabzon Akvaryum'daki macerasını; hediyelik eşyalarla veya yeşil ekran teknolojisi ile hatıra fotoğrafları çektirerek ölümsüzleştirmek isteyenler için de birçok seçenek, tüm macera severleri bekliyor.