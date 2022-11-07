Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın Katmanları Nelerdir? Dünyanın Katmanları İsimleri, Özellikleri Ve Rolü
Giriş Tarihi: 7.11.2022 14:11 Son Güncelleme: 7.11.2022 14:11

Dünyanın Katmanları Nelerdir? Dünyanın Katmanları İsimleri, Özellikleri Ve Rolü

Coğrafyanın temel konularından biri olan dünyanın katmanları 5 tabakadan oluşur. Bunlar; Hava Küre (Atmosfer), Su Küre (Hidrosfer), Taş Küre (Litosfer), Ateş Küre (Pirosfer) ve Ağır Küre (Barisfer)‘dir. Her bir katmanın farklı özellikleri vardır. Dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesi için katmanların etkin bir kombinasyon şeklinde görevlerini yerine getirmesi gerekir. Peki Dünyanın katmanları nelerdir? Dünyanın katmanları ve özellikleri

Dünyanın Katmanları Nelerdir? Dünyanın Katmanları İsimleri, Özellikleri Ve Rolü

Dünyanın katmanlarının yaşam döngüsü için farklı görevleri bulunur. Bunlardan taş küre ya da yerkabuğu olarak anılan litosfer; insanlar, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı katmandır. Su küre ya da su katmanı adı verilen hidrosfer, taş küreyle iç içe geçmiş bir şekildedir. Özellikle ders kitaplarında öğrencilere anlatılan Dünyanın katmanları nelerdir? Dünyanın katmanları ve özellikleri k1

DÜNYANIN KATMANLARI NELERDİR?

Dünyanın tam olarak 5 katmanı bulunur. Dünyadaki yaşam döngüsünün devamı için bu katmanların farklı özellikleri vardır.

Dünyanın Katmanları;

1. Gaz katmanı(Atmosfer)

2. Su katmanı(Hidrosfer)

3. Yer kabuğu(Litosfer)

4. Magma katmanı(Pirosfer)

5. Çekirdek katmanı(Barisfer)

DÜNYANIN KATMANLARI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünyayı saran gaz tabakasıdır, hava küre adına verilir. Atmosferdeki değişik gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde tutulur. Yer çekiminin bittiği yerde atmosfer de biter. Uzay boşluğu başlar. Atmosferi oluşturan gazlar yer çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler biçiminde bulunurlar.

ATMOSFERİN ROLÜ

1)- İçerdiği oksijen aracılığı ile yaşama olanak tanır.

2)- Özellikleri sayesinde, Dünyanın fazla ısınmasını ve fazla soğumasını önler.

3)- Güneşten gelen kısa dalgalı zararlı ışınları süzerek dünyayı yaşanır hale getirir.

4)- Hava akımları yolu ile güneş alan yerlerin çok sıcak, olmayan yerlerin çok soğuk olmasını önler. Eğer atmosfer olmasaydı güneş alanı yerlerin tam olarak aydınlık ve çok sıcak, gölge yerlerin ise tam karanlık ve soğuk olması gerekirdi.

5)- Güneşten gelen enerjinin uzaya dönmesini önleyen bir örtü görevi görür. Atmosfer aynı zamanda güneşten gelen ışığın yansıyıp dağılarak gölge yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

1) TROPOSFER: Atmosferin en alt tabakasıdır.ortalama13km kalınlığındaki troposfer yerden ekvatorda 16km kutuplarda 6km yüksekliktedir. Atmosferdeki gazların %75i bu katman dadır. Su buharının tamamı buradadır. Su buharı troposferin dışına çıkmadığından bütün iklim olayları burada görülür.

2) STRATOSFER: Sıcaklık her yerde -50 santigrat derecede sabittir. Yatay hava hareketleri görülür. Su buharı olmadığından bulut oluşmaz.

3) MEZOSFER:

a)-Ozonosfer: Güneşten gelen canlılar için zararlı olan kısa dalgalı (mor ötesi,ultravole) ışınları ozon tarafından tutulur.

b)-Kemosfer: Yer yüzünden yükselen gazların bir kısmı lutra vole ışınlardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU: Yen yılda en düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır? İlk hesaplamalar yapıldı!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Bugün hesaplara yatacak
EYT SON DURUM 8 Kasım 2022 gelişmeleri: Kabine Toplantısı ardından soruluyor: EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Maçtan sonra olay eleştiri! "Eyvah, şimdi ne yapacağız?"
SON DAKİKA: Ağrı Tutak'ta korkunç kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü feci şekilde çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın Katmanları Nelerdir? Dünyanın Katmanları İsimleri, Özellikleri Ve Rolü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA