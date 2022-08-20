Dünyanın Sonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The World’s End oyuncuları, konusu, IMDB puanı ve yapım yılı

Komedi/Bilim Kurgu türündeki Dünyanın Sonu filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi izlemeden önce yapıma dair bilgi edinmek isteyenler Dünyanın Sonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt arıyor. İşte The World's End oyuncuları, Dünyanın Sonu filminin konusu, IMDB puanı ve yapım yılı…
Dünya'nın Sonu Film Konusu
Yirmi yıllık aradan sonra bir araya gelen beş arkadaş, Dünyanın Sonu adlı mekanda geceyi bitirmeyi planlamaktadırlar. Fakat bu eğlenceli gece, dünyayı kurtarma savaşına dönüşür. Film 2004 yapımı Zombilerin Şafağı ve 2007 yapımı Sıkı Aynasızlar filmlerinin devam filmi olup,
Orijinal İsmi: The World's End
Süre: 109dk
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Edgar Wright
Senarist: Edgar Wright , Simon Pegg
Yapımı: 2013 – İngiltere
Dünyanın Sonu Oyuncuları
Simon Pegg, Gary King
Nick Frost, Andy Knightley
Rosamund Pike, Sam Chamberlain
Paddy Considine, Steven Prince
Martin Freeman, Oliver "O-Man" Chamberlain
Eddie Marsan, Peter Page
David Bradley, Basil
Michael Smiley, Trevor "Din adamı Yeşil"
Bill Nighy, "The Network" (yalnızca seslendirme)
Pierce Brosnan, Guy Shepherd
Darren Boyd, Shane Hawkins
Nicholas Burns, İşbirlikçi
Reece Shearsmith, İşbirlikçi
Rafe Spall, Genç Man
Thomas Law, Genç Gary
Zachary Bailess, Genç Andy
Jasper Levine, Genç Steven
Luke Bromley, Genç Oliver
James Tarpey, Genç Peter
Flora Slorach, Genç Sam