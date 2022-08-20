Dünyanın Sonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The World’s End oyuncuları, konusu, IMDB puanı ve yapım yılı

Komedi/Bilim Kurgu türündeki Dünyanın Sonu filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi izlemeden önce yapıma dair bilgi edinmek isteyenler Dünyanın Sonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt arıyor. İşte The World's End oyuncuları, Dünyanın Sonu filminin konusu, IMDB puanı ve yapım yılı…

Dünya'nın Sonu Film Konusu

Yirmi yıllık aradan sonra bir araya gelen beş arkadaş, Dünyanın Sonu adlı mekanda geceyi bitirmeyi planlamaktadırlar. Fakat bu eğlenceli gece, dünyayı kurtarma savaşına dönüşür. Film 2004 yapımı Zombilerin Şafağı ve 2007 yapımı Sıkı Aynasızlar filmlerinin devam filmi olup,

Orijinal İsmi: The World's End

Süre: 109dk

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Edgar Wright

Senarist: Edgar Wright , Simon Pegg

Yapımı: 2013 – İngiltere

Dünyanın Sonu Oyuncuları

Simon Pegg, Gary King

Nick Frost, Andy Knightley

Rosamund Pike, Sam Chamberlain

Paddy Considine, Steven Prince

Martin Freeman, Oliver "O-Man" Chamberlain

Eddie Marsan, Peter Page

David Bradley, Basil

Michael Smiley, Trevor "Din adamı Yeşil"

Bill Nighy, "The Network" (yalnızca seslendirme)

Pierce Brosnan, Guy Shepherd

Darren Boyd, Shane Hawkins

Nicholas Burns, İşbirlikçi

Reece Shearsmith, İşbirlikçi

Rafe Spall, Genç Man

Thomas Law, Genç Gary

Zachary Bailess, Genç Andy

Jasper Levine, Genç Steven

Luke Bromley, Genç Oliver

James Tarpey, Genç Peter

Flora Slorach, Genç Sam