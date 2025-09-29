Dünyayı gezdi 40 yıl sonra köyüne döndü

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı İzbırak köyünde doğan Hatune Doğan, 1985'te 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Üniversitede diyakozluk eğitimi alan Doğan, ardından kendini insanlığa adadı. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar uzanan yardım faaliyetleriyle binlerce hayatı değiştirdi. Sokakta yaşayan evsizlere, savaş mağduru yetim çocuklara, hastalara ve yoksullara umut oldu.Bu çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler ve Avrupa'daki pek çok kuruluş tarafından ödüle layık görüldü. Bu süreçte, Türkçe, Kürtçe ve Süryanice'nin yanında, Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Latince ve Afrika dilleri dahil olmak üzere 14 dili akıcı şekilde konuşmayı öğrendi. Bu bilgi birikimini Süryanice ve Almanca kaleme aldığı 22 kitaba taşıdı. Yazdığı eserlerle hem kadim Süryani kültürünü yaşattı hem de modern dünyanın vicdani meselelerine ışık tuttu.Tüm bu başarıların ardından, yüreğinde hiç dinmeyen bir özlem onu 55 yaşında doğduğu topraklara yöneltti. Kesin dönüş yapan Hatune Doğan, köyde yeni ev inşa etti. Babasından miras kalan topraklarda tarıma başladı. En özel anlarından biri ise babasının 50 yıl önce diktiği ağaçtan bademleri toplamak oldu. Hatune Doğan'ın köyüne dönüşü, diğer Süryani aileler için de cesaret verici bir adım oldu. Onun ardından 30 aile daha İzbırak'a kesin dönüş yaptı. Köyüne döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Doğan, "Tarlalara bakıyoruz, meyvelerimizi topluyoruz. Yeni ağaçlar dikiyoruz. Köyümüzü tekrar cennet gibi yapacağız" dedi.