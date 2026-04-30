Dünyayı şaşkına çevirecek teknoloji: Baykar’ın yapay zekalı ’Mızrak’ı ilk kez SAHA 2026’da!

Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosisteminin öncü kurumu Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi, küresel savunma sanayiinin buluşma noktası SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkıyor. İsmini mızrağı andıran aerodinamik yapısından ve hedefe yönelik yüksek imha kabiliyetinden alan Mızrak, iki ana konfigürasyonda sunuluyor. Sistem 40 kg'lık çift harp başlıklı varyantı ile yüksek infilak gücü sağlarken, tek harp başlıklı varyantında ise 20 kg patlayıcıya ek olarak RF (Radyo Frekansı) arayıcı başlık ile donatılarak hassas hedef tespiti yapabiliyor. 4 metrelik kanat açıklığına sahip olan platform, kullanıcıya görev tipine göre Baykar tarafından geliştirilen EO (Elektro-Optik) veya IR (Kızılötesi) kamera seçenekleriyle geniş bir keşif ve gözetleme imkânı da tanıyor.