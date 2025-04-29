Dünyayı yürüyerek dolaşan gezgin İstanbul’da

Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili'den evine ulaşmak için yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, yaklaşık 50 bin kilometre kat ettikten sonra İstanbul'a ulaştı. Hayatı belgesellere konu olan 56 yaşındaki Bushby, Amerika, Asya ve Avrupa'yı yürüyerek ve yüzerek, hiçbir ulaşım aracı kullanmadan geçen ilk kişi olma hayaliyle 26 yıl önce zorlu yolculuğa adım attı.

Daha önce tanıştığı seyyahların Türkiye'de ilerlemenin zor olacağını söylediklerini anlatan Bushby, "Evet, öyle oldu, çünkü herkes sizi davet ediyor, çay, yemek vermek istiyor. Herkes konuşmak istiyor. Bunlar harika şeyler. Türkiye'de seyahat etmek harika. Bana yardım eden, evini açan, karnımı doyuran herkese teşekkür ediyorum. Umarım burada yöneticilerle konuşabilir, köprüden yürüyerek geçebilirim. İkinci seçenek de boğazı yüzerek geçmek. Umarım başarabilirim" dedi.