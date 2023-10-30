Dupnisa Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Dupnisa Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Dupnisa Mağarası, benzersiz iç yapısı, sarkıt ve dikitleri, yeraltı göletleri ve mağara sarkıtının tavanı süsleyen binlerce yıllık kalsit oluşumları ile ünlüdür. Bu mağaranın atmosferini deneyimlemek isteyenler "Dupnisa Mağarası nerede ve nasıl gidilir?" sorusunun cevabı ışığında yolculuğunu planladıktan sonra Dupnisa Mağarası giriş ücreti ne kadar, Müzekart geçiyor mu öğrenerek keşfe çıkabilir.

Dupnisa Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Dupnisa Mağarası, Türkiye'nin kuzeybatısında, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli il sınırlarında bulunan Demirköy ilçesinde yer almaktadır. Mağara, ilçe merkezinden doğuya doğru gidilerek ulaşılır. Yolculuk sırasında tabelaları takip ederek ve yönlendirmeleri izleyerek mağaraya ulaşmak oldukça kolaydır.

Dupnisa Mağarası, Kırklareli il merkezine yaklaşık olarak 40 kilometre uzaklıktadır. İstanbul'dan veya çevre illerden mağaraya ulaşmak oldukça kolaydır. İşte Dupnisa Mağarası'nın konumunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklayan yönergeler:

İstanbul'dan Gelirken: İstanbul'dan yola çıkarak, Kırklareli'ne doğru E-80 otoyolunu takip edin.

Kırklareli il merkezine vardığınızda, Demirköy ilçesine gitmek için yön tabelalarını izleyin.

Demirköy ilçesine vardığınızda Dupnisa Mağarası'na giden yön levhalarını takip ederek mağaraya ulaşabilirsiniz. Çevre İllerden Geliyorsanız: Çevre illerden (örneğin Edirne, Tekirdağ veya Çorlu) geliyorsanız, önce Kırklareli il merkezine gelin.

Kırklareli il merkezinden, Demirköy ilçesine giden yolu izleyin ve mağaranın tabelalarını takip ederek Dupnisa Mağarası'na ulaşabilirsiniz.

Dupnisa Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Dupnisa Mağarası, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin 2003 yılından beri yürüttüğü çalışmalar sonucunda turizme kazandırılan etkileyici bir doğal oluşumdur. Bu mağara, toplamda 2,720 metre uzunluğa sahiptir, ancak sadece ilk 500 metresi turistler tarafından gezilebilmektedir. Geri kalan bölgeler, yalnızca profesyonel mağaracılar için açıktır ve bu bölgelere giriş için özel izinler gerekebilir.

Dupnisa Mağarası, üst katında Kuru ve Kız mağaraları, alt tarafında ise Sulu mağara olmak üzere farklı bölümlerden oluşur. Bu mağarada dikkat çeken özelliklerden biri, içerisinden sürekli olarak yer altı nehri akmasıdır, bu da mağarayı daha da etkileyici kılar.

Dupnisa Mağarası'nı ziyaret etmek isteyenler için tam bilet ücreti 25 TL ve öğrenci biletleri 15 TL olarak belirlenmiştir. Mağara, turistler için sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında açıktır. Ancak mağara ziyaretinde dikkate almanız gereken bir nokta, Müzekart veya benzeri özel kartların Dupnisa Mağarası'nda geçerli olmamasıdır. Yani mağara girişi için bu tür kartlar kullanılamaz.