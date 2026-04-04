Giriş Tarihi: 4.04.2026 19:04

“Dur” ihtarına uymadı, 2 polisi yaraladı: O sürücüye 520 bin lira ceza!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, trafikte drift ve makas atarak ilerleyen sürücü polisin “dur” ihtarına uymadı. 17 yaşındaki şahıs, aracıyla 2 polise çarparak yaralarken, çalışmaların ardından yakalandı. Şahsa 520 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı babasından izinsiz aldığı öğrenildi.

AA Yaşam
Dur ihtarına uymadı, 2 polisi yaraladı: O sürücüye 520 bin lira ceza!
İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda trafikte drift ve makas atarak ilerleyen otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.H. (17), aracıyla yunus ekibine çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücü A.H'ye, "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından yaklaşık 520 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücünün babasının 3 gün önce karakola giderek, oğlunun aracı izinsiz alarak evden ayrıldığını bildirdiği öğrenildi.

“Dur” ihtarına uymadı, 2 polisi yaraladı: O sürücüye 520 bin lira ceza!
