“Dur” ihtarına uymayan CHP otobüsü şoförüne 13,5 yıla kadar hapis istendi

Ankara'da 23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, üzerlerine sürdüğü iddia edilen CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt'un zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılanmasına Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki Okan A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Hakim, müşteki Okan A'ya söz verdi. Okan A., Hipodrom Caddesi'nde Sare Y. ile görev yaptıkları sırada, dur ihtarına rağmen otobüsün durmadığını, Sare Y'nin üzerine sürülerek yoluna devam edildiğini ifade etti.

CHP'Lİ ŞOFÖRE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı mahkemeden, sanığın, zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Söz alan sanık müdafii, aleyhe değerlendirilen hususları kabul etmediklerini belirterek, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının talebini kabul ederek, duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.