“Dur” ihtarına uymayan CHP otobüsü şoförüne 7 ay 15 gün hapis cezası

Ankara'da 23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, üzerlerine sürdüğü iddia edilen CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt'un zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakim, bir önceki celse mütalaanın açıklandığını anımsatarak, sanığa söz verdi.

"POLİS EKİPLERİ BİZE REFAKAT ETTİ"

Sanık Gülyurt, olay günü kullandığı aracın CHP Genel Başkanı'na tahsisli olduğunu, bu nedenle genel merkezden çıkış anından itibaren polis ekiplerinin kendilerine refakat ettiğini ifade etti. Kolluk kuvvetlerine yönelik herhangi bir fiziki temasının bulunmadığını savunan Gülyurt, araçta bulunan milletvekillerinin polis memurlarıyla iletişim kurduğunu, bu görüşmenin ardından araçlarına eskort verildiğini belirtti. Polis çocuğu olduğunu da vurgulayan Gülyurt, herhangi bir kusurunun olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Müşteki vekilleri, sanığın eylemlerinin zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek, üst hadden cezalandırılmasını istedi. Sanık müdafileri ise müvekkillerinin, kolluk tarafından yönlendirilen güzergahı kullandığını, müştekiler tarafından verilen "dur" ihtarının hukuka aykırı olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın müştekiler Sare Y., Okan A., Yasemin K. ve Okan Y.'ye yönelik eylemlerinde suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Öte yandan mahkeme, sanık Gülyurt'un müşteki Mehmet Ö.'ye karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediğine hükmederek 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.