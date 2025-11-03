“Dur” ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şöförü Gülyurt’un yargılanmasına devam edildi

Ankara'da 23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, üzerlerine sürdüğü iddia edilen CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt'un zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılanmasına Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Gökhan Güyurt katılmazken, müşteki polis memurları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

ARACI POLİSLERİN ÜSTÜNE SÜRMÜŞ

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen Müşteki Okan Y, görevi sırasında CHP otobüsünün dur ihtarına uymadığının bildirildiğini söyledi. Okan Y., "Şikayetçiyim. Ben Yasemin Başkomiserimle Baruthane Kavşağında görevliydim. Araca 100 metre kala dur ihtarında bulundum ancak araç durmadı. Üzerimize sürdü." beyanında bulundu. Olay günü bölge amiri olarak görevli olduğunu ve dur ihtarına uymayan araç anonsu aldığını belirten Yasemin K., araç istikametine geçtiğini ifade etti. Yasemin K, "Aracın polis memuru O.Y'nin dur ihtarına uymadığını gördüm. Bende dur ihtarında bulundum ama araç durmayarak yoluna devam etti." dedi. Müşteki Sare Y. ise Hipodrom Caddesinde görevli olduğunu söylerek, "23 Nisan programıyla alakalı yollar tedbiren kapatılmıştı. Yolda trafik yoktu, otobüs bulunduğum yere geldi. Ben aracı durdurup, istikametini öğrenerek amirlerime bilgi verecektim. Dur işareti yaptım ama araç işarete uymadı. Beni fark etmesine rağmen üzerime sürdü. Ben yoldan çekildim. Sanığın bana fiziki teması olmadı ancak ikazıma uymadı." ifadelerini kullandı. Dur ihtarına uymayan araç anonsu aldığını ve Ankara Adliyesi'nin D kapısında görevliyken otobüsü 150 metre öteden gördüğünü ve aracı durdurmaya çalıştığını ancak aracın üzerine sürerek yoluna devam ettiğini belirten Mehmet Ö. de şikayetçi olduğunu söyledi.

ARACIN DURMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ, BİZ DE YOLUNA DEVAM ETMESİNİ SÖYLEDİK

Tanık olarak dinlenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise olay esnasında diğer milletvekilleriyle otobüste olduğunu ifade ederek "Partimizin 23 Nisan etkinliğine gidiyorduk. Polis bir noktada önümüze atladı. Araç büyük olduğu için duramadı, şoför de zor bir manevrayla kurtardı durumu. Aracın durması mümkün değildi. Bizde yoluna devam etmesini söyledik. Daha sonra Sıhhiye'de polisler önümüzü kesti. Araç durdu. Biz milletvekilleri olarak araçtan indik ve polis memurlarıyla konuşup yola devam ettik. Polis memurlarının üzerine kasten araç sürülmedi." dedi.

Mahkemeden söz alan sanık avukatları, müşteki beyanlarına ilişkin yazılı beyanda bulunacaklarını ve müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürdü. Müşteki avukatları da, müvekkillerinin görevlerini yerine getirmeye çalışırken olayın meydana geldiğini bu sebeple sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Görüşü sorulan duruşma savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

ADLİ KONTROL ŞARTLARI KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.