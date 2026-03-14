Haberler Yaşam Haberleri Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ağaca çarparak yaralandı
Giriş Tarihi: 14.03.2026 17:56

İstanbul Kartal’da trafik denetiminde 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü bekçinin attığı cisim sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 8 Mart'ta saat 22:50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Kamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde trafik denetimi yapan polis ve bekçiler seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne bekçi yerden aldığı bir cisim fırlattı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağaca çarptı. Yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
