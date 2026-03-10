’Dur’ ihtarına uymayan maganda cinayet şüphelisi çıktı: Kaçarken 2 polisi yaralamıştı!

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARMIŞ

Kaza sonrası motosikleti bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde E.C.İ.'nin Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı. Kazaya karışan motosikletin 'aranan araç, aranan plaka ve trafikten men kaydı'nın bulunduğu tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 329 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.