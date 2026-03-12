’Dur’ ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı: 210 bin TL ceza yazıldı!

Edinilen bilgilere göre olay, saat 22.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 10 ALT 872 plakalı bir araca "Dur" ihtarında bulundu.
Ancak sürücü, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen aracıyla kaçtı. Bir süre sonra aracını yol kenarında bırakan sürücünün yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından araç muhafaza altına alınırken, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç nöbetçi yediemin otoparkına çekildi.