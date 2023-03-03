’Dur’ ihtarına uymayıp çarpmışlardı! Polis memuru şehit oldu

Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde 23 Şubat 2023 günü meydana gelen olayda, trafik denetiminde kontrol amaçlı durdurulmak istenen araç, dur ihtarına uymayarak kaçtığı esnada, kontrol noktasında görevli polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptı. Ağır yaralanan Canoluk, hastanede tedavi altına alınırken, olaya karışarak kaçan araç sürücüsü ve ve kendisinin kaçmasına yardımcı olan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden araç sürücüsü sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanırken, kendisine yardım edenler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden polis memuru Hıdır Canoluk ise akşam saatlerinde 7 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. Şehit düşen Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hıdır Canoluk için cumartesi günü saat 09.00'da İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği öğrenildi.