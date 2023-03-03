Haberler Yaşam Haberleri 'Dur' ihtarına uymayıp çarpmışlardı! Polis memuru şehit oldu
Giriş Tarihi: 3.3.2023 19:15 Son Güncelleme: 3.3.2023 19:16

'Dur' ihtarına uymayıp çarpmışlardı! Polis memuru şehit oldu

Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan araç, görevli polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Hastanede tedavisi devam eden Polis Memuru Hıdır Canoluk (41), yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

ABBAS ÇAKAR
’Dur’ ihtarına uymayıp çarpmışlardı! Polis memuru şehit oldu

Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde 23 Şubat 2023 günü meydana gelen olayda, trafik denetiminde kontrol amaçlı durdurulmak istenen araç, dur ihtarına uymayarak kaçtığı esnada, kontrol noktasında görevli polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptı. Ağır yaralanan Canoluk, hastanede tedavi altına alınırken, olaya karışarak kaçan araç sürücüsü ve ve kendisinin kaçmasına yardımcı olan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden araç sürücüsü sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanırken, kendisine yardım edenler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden polis memuru Hıdır Canoluk ise akşam saatlerinde 7 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. Şehit düşen Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hıdır Canoluk için cumartesi günü saat 09.00'da İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş çıkış: Her CHP'linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
6'lı koalisyon krizi! 'Uzlaştık' dediler ayrı telden çaldılar: Demirel'in o sözleri akıllara geldi...
SON DAKİKA | Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin...
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
SON DAKİKA: Meral Akşener 6'lı masayı dağıttı: Boyun eğmeyeceğiz...
Dirençli şehirler için tarihi adım! Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kritik toplantı
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
'Dur' ihtarına uymayıp çarpmışlardı! Polis memuru şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA