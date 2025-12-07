Durakta bayılan çocuk metrobüsün altında kaldı

Cevizlibağ metrobüs durağında bayılan 15 yaşındaki bir çocuk metrobüsün önüne düştü. Feci olayda ağır yaralanan talihsiz kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda dün yaşandı. Durağa gelen 15 yaşındaki N.Ö. metrobüs durağında beklediği sırada aniden bayıldı. Genç kız dengesini kaybederek U.B. (41)'nin kullandığı metrobüsün önüne düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan N.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası metrobüs şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan metrobüsün sürücüsü sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.