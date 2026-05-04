Durmazlar çetesine yargı ‘dur’ dedi

Tehditle 65 milyonluk yağma yapan, 43 mağduru canından bezdiren ve Diyarbakır'da adeta paralel bir hukuk sistemi kuran ve 'Daltonlar' suç çetesiyle iş birliği yaptığı iddia edilen İbrahim Durmaz'ın liderliğini yaptığı 'Durmazlar' suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 62 şüphelinin yer aldığı dev iddianamede kan donduran faaliyetler tek tek sıralandı. Kentte esnaftan iş insanına kadar geniş bir kesimi hedef alan, kendilerini 'şer-i hükümlerle adalet tesis eden' bir yapı olarak tanımlayan 'Durmazlar' suç örgütü deşifre edildi. 43 mağdurun beyanlarına göre çete üyeleri, kurbanlarını ve ailelerini 'kafalarınız kesilecek' diyerek canavarca hislerle tehdit ederek sindirdi. Örgütün, ev ve iş yerlerinin kurşunlanması gibi tehlikeli eylemlerde yaşı küçük çocukları kullanarak polisin takibinden kaçmaya çalıştığı ve Diyarbakır'da bir 'korku iklimi' oluşturduğu belirtiliyor. Haraç taleplerine olumsuz yanıt veren esnaf ve iş dünyası temsilcileri, örgütün doğrudan hedefi haline geldi. Şehirdeki lüks otomobil bayileri ve kuyumcular, motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlanarak sindirilmek istendi.

36 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, çete lideri İbrahim Durmaz ve beraberindeki yöneticiler ile üyeler hakkında; "Silahlı Yağma", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Toplam 62 şüpheli ilerleyen günlerde heyet karşısına çıkacak.