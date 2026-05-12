Duş kabin teknelerinden 92.5 kilogram eroin çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde Hakkari'den İstanbul'a geldiği saptanan bir araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Hakkari Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle düzenlenen baskında bir kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Araçtaki çok sayıda duş kabini taşıma teknesi tek tek indirildi.

Hassas burunlu ve özel eğitimli olan narkotik dedektör köpekleriyle özel bir arama yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda; 180 parça halinde ağırlığı 92 kilo 500 gram gelen Eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon ve duş kabini taşıma teknelerinin arasına özel zula yapılarak gizlenmiş olan uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.