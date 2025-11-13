Haberler Yaşam Haberleri Düşen uçakta şehit olan Kuran, Milas’ta son yolculuğuna uğurlanacak
Giriş Tarihi: 13.11.2025 22:43

Düşen uçakta şehit olan Kuran, Milas’ta son yolculuğuna uğurlanacak

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda düşen C130 tipi askeri kargo uçağında yer alan Milaslı Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın şehit olmuştu. Kuran’ın cenazesi Ankara’daki törenin ardından Milas’ta defnedilecek.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Düşen uçakta şehit olan Kuran, Milas’ta son yolculuğuna uğurlanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, uçağın içinde 20 personelin bulunduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Şehit sayısına ilişkin resmi açıklamanın ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.

Kazada yer alan personel arasında, Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Köyü'nden Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın da bulunduğu öğrenildi. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi. Şehidin acı haberi Milas'taki baba ocağına ulaştı. Gözyaşlarının sel olduğu evde askeri personel, baba Osman Kuran'a acı haberi vererek, "Osman amca, sen artık bir şehit babasısın" dedi.

Kuran için 14 Kasım 2025'te Cuma namazının akabinde Ekinanbarı Camii'nde cenaze namazı kılınacağı bildirildi. Namazın ardından Kuran, Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düşen uçakta şehit olan Kuran, Milas’ta son yolculuğuna uğurlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz