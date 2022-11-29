Haberler Yaşam Haberleri Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - Her Bilgisayarda Oynanacak En Düşük Sistem Gereksinimli PC FPS Oyunları Listesi
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:33 Son Güncelleme: 29.11.2022 14:33

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - Her Bilgisayarda Oynanacak En Düşük Sistem Gereksinimli PC FPS Oyunları Listesi

En düşük sistem gereksinimli pc oyunları bilgisayar başında zaman geçirmek isteyip bilgisayarında yeteri kadar alan olmayanların araştırdığı başlıklardan biridir. Her çeşit oyuna ulaşabileceğimiz internet ortamında düşük sistem gereksinimli çevrimdışı oyunlar hem bilgisayarı yormamakta hem de iyi vakit geçirmemize olanak sağlamaktadır. Peki, nedir düşük sistemli simülasyon oyunları? Hangi oyunlar düşük sistem fps oyunları olarak karşımıza çıkar? Merak edilen tüm detayları işe düşük sistem online oyunlar bu yazımızın devamında.

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - Her Bilgisayarda Oynanacak En Düşük Sistem Gereksinimli PC FPS Oyunları Listesi

En düşük sistem gereksinimli pc oyunları olarak karşımıza çıkan oyunlar içinde hem bilgisayarımıza uygun olanı bulmak hem de iyi vakit geçirmek için araştırmalara gireriz. Son zamanların en çok tercih edilen düşük sistemli simülasyon oyunları ve düşük sistem online oyunlar diye aradığımız zaman karşımıza sayısız seçenek çıkmaktadır. Sizin için hem seçenekleri azalttık hem de düşük sistem gereksinimli çevrimdışı oyunları bir yazıda topladık. Son dönemlerin tercih edilen düşük sistem fps oyunları için detaylara geçelim.

En Düşük Sistem Gereksinimli PC Oyunları

Düşük sistemli oyunların amacı her bilgisayarda oyun oynanmasını sağlamak ve bunun için olan oyunların listelenmesidir. Bilgisayarınız çok yüksek bir sisteme sahip değilse ama oyun oynamak istiyorsanız en düşük sistem gereksinimli PC oyunları listemizden kendinize oyun seçebilirsiniz. İşte o liste;

  • Path of Exile
  • Mount & Blade: Warband
  • BlackShot: Mercenary Warfare
  • TrackMania Nations Forever
  • Half – Life 2
  • No More Room in Hell
  • Black Squad

Düşük Sistemli Simülasyon Oyunları

Son dönemlerin popüler oyun türlerinden olan simülasyon oyunlarının düşük sistemli ve bilgisayarı yormayacak olanlarının listesi şöyledir;

  • PowerWash Simulator
  • Farming Simulator
  • Football Manager (2020)
  • İnternet Cafe Simulator

Düşük Sistem Gereksinimli Çevrimdışı Oyunlar

Hem düşük sistemli olsun hem de offline yani çevrimdışı oynama özelliği olsun diye oyun arıyorsanız, doğru yerdesiniz;

  • Assassin Creed 2
  • Assassin Creed Brotherhood
  • Assassin Creed Revelations
  • Tomb Raider Survival Edition (2013)
  • Serious Sam 2
  • Age of Empries 3
  • GTA 3
  • Witcher 1
  • SKYRIM Oblivion
  • Need For Speed Underground
  • Need For Speed Most Wanted (2005 olan sürümü)
  • Fallout New Vegas Ultimate Edition
  • Crysis 1

Düşük Sistem Fps Oyunları

Hem iyi FPS oyunu oynamak istiyorsanız hem de düşük sistemli olsun istiyorsanız şimdi okuyacağınız listeden bir oyun seçebilirsiniz. İşte düşük sistemli FPS oyunları;

  • Counter Strike 1.6
  • Retunr To Castle Wolfstein
  • Doom 3
  • Half Life 2
  • Call of Duty 2
  • Battlefield 2
  • F.E.A.R
  • Swat 4

Düşük Sistem Online Oyunlar

İnternet dünyasında çevrimiçi yani online oynanan oyunlarda da düşük sistem oyunlar bulunmaktadır. Düşük sistemli online oyunların listesi şöyledir;

  • This War Of Mine
  • Darkest Dungeoun
  • Zula Battle Royale
  • League of Legends
  • Among Us

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Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - Her Bilgisayarda Oynanacak En Düşük Sistem Gereksinimli PC FPS Oyunları Listesi
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