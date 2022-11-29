Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - Her Bilgisayarda Oynanacak En Düşük Sistem Gereksinimli PC FPS Oyunları Listesi

En düşük sistem gereksinimli pc oyunları olarak karşımıza çıkan oyunlar içinde hem bilgisayarımıza uygun olanı bulmak hem de iyi vakit geçirmek için araştırmalara gireriz. Son zamanların en çok tercih edilen düşük sistemli simülasyon oyunları ve düşük sistem online oyunlar diye aradığımız zaman karşımıza sayısız seçenek çıkmaktadır. Sizin için hem seçenekleri azalttık hem de düşük sistem gereksinimli çevrimdışı oyunları bir yazıda topladık. Son dönemlerin tercih edilen düşük sistem fps oyunları için detaylara geçelim.

En Düşük Sistem Gereksinimli PC Oyunları

Düşük sistemli oyunların amacı her bilgisayarda oyun oynanmasını sağlamak ve bunun için olan oyunların listelenmesidir. Bilgisayarınız çok yüksek bir sisteme sahip değilse ama oyun oynamak istiyorsanız en düşük sistem gereksinimli PC oyunları listemizden kendinize oyun seçebilirsiniz. İşte o liste;

Path of Exile

Mount & Blade: Warband

BlackShot: Mercenary Warfare

TrackMania Nations Forever

Half – Life 2

No More Room in Hell

Black Squad

Düşük Sistemli Simülasyon Oyunları

Son dönemlerin popüler oyun türlerinden olan simülasyon oyunlarının düşük sistemli ve bilgisayarı yormayacak olanlarının listesi şöyledir;

PowerWash Simulator

Farming Simulator

Football Manager (2020)

İnternet Cafe Simulator

Düşük Sistem Gereksinimli Çevrimdışı Oyunlar

Hem düşük sistemli olsun hem de offline yani çevrimdışı oynama özelliği olsun diye oyun arıyorsanız, doğru yerdesiniz;

Assassin Creed 2

Assassin Creed Brotherhood

Assassin Creed Revelations

Tomb Raider Survival Edition (2013)

Serious Sam 2

Age of Empries 3

GTA 3

Witcher 1

SKYRIM Oblivion

Need For Speed Underground

Need For Speed Most Wanted (2005 olan sürümü)

Fallout New Vegas Ultimate Edition

Crysis 1

Düşük Sistem Fps Oyunları

Hem iyi FPS oyunu oynamak istiyorsanız hem de düşük sistemli olsun istiyorsanız şimdi okuyacağınız listeden bir oyun seçebilirsiniz. İşte düşük sistemli FPS oyunları;

Counter Strike 1.6

Retunr To Castle Wolfstein

Doom 3

Half Life 2

Call of Duty 2

Battlefield 2

F.E.A.R

Swat 4

Düşük Sistem Online Oyunlar

İnternet dünyasında çevrimiçi yani online oynanan oyunlarda da düşük sistem oyunlar bulunmaktadır. Düşük sistemli online oyunların listesi şöyledir;