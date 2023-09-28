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Giriş Tarihi: 28.9.2023 09:56 Son Güncelleme: 28.9.2023 10:32

Düşük yaptı, hastaneden bebek kaçırdı

İzmir’in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini test bahanesiyle alıp kaçıran S.G. isimli kadın, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.G.’nin bir süre önce düşük yaptığı, bunalımda olduğu ve Suriyeli anneye ait bebeği örtüye sarıp kaçırdığı öğrenildi. S.G.’nin kucağındaki bebekle hastaneden çıkışı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Düşük yaptı, hastaneden bebek kaçırdı

İzmir'în Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde önceki gün öğle saatlerinde yabancı uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, test bahanesiyle, 3 gün önce dünyaya gelen çocuğu alarak uzaklaştı.

Kucağındaki bebeği örtüye sararak uzaklaşan kadından tekrar haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiği tespit edilen kadının kimliğini belirleyip, yakalamak için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, isminin S.G. olduğu belirlenen kadını yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli kadın ile birlikte bulunan ve sağlık durumu iyi olan bebek ise ailesine teslim edildi.

KAMERALARA YAKALANDI

Öte yandan olay anı, hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; şüpheli S.G.'nin bebeği örtüye sararak uzaklaştığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan S.G.'nin bir süre önce düşük yaptığı, bunalımda olduğu ve bu nedenle Suriyeli anneye ait bebeği kaçırdığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Düşük yaptı, hastaneden bebek kaçırdı
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