Düşüş anı kamerada

Almanya'dan eşi Özgür Aydoğan ile birlikte geldikleri Beşiktaş'taki lüks bir otelin 7'nci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın düşüşünü gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. SABAH'ın elde ettiği görüntülere göre, 2 Mart gecesi Ebru Cizdam otel girişine düştüğü sırada sokaktan geçen bir bisikletli son anda kurtuldu. Düşen kadının başına toplanan telaşlı kalabalık sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. SABAH'ın daha önce de ulaştığı görüntülerde ise Özgür Aydoğan'ın, otel önünde tartıştığı 26 yıllık dini nikâhlı eşini otel koridorunda sürükleyerek odaya götürdüğü görülmüştü.