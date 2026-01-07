Duvar faciası anbean güvenlik kamerasına yansımış: Doktor Mehmet Baltacı ile eşi Güler feci şekilde can vermişti!

SANIKLAR YARGILANMAYA BAŞLADI

Soruşturmada, düğün salonu işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (56), olay günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anne N.C. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Sanıklar, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

İzmir'de dekoratif kemerin altında kalan çiftin öldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video