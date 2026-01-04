Duvara asılan vefa

Çorum'da yaşayan 79 yaşındaki Necip Uysal, yıllardır çöplerden geri dönüştürülebilir plastik ve karton toplayarak geçimini sağlıyor. Gün boyunca atık malzemeler toplayan Uysal, atıkların arasında bulduğu Türk bayrağı veya yapay çiçekleri alarak evine getiriyor. Uysal evine getirdiği bayrakları ve çiçekleri özenle yıkayıp temizliyor. Uysal daha sonra bayrakları deposunun ve evinin duvarlarına asarak muhafaza ediyor. Uysal'ın gri beton duvarlarını bayraklarla ve çiçeklerle süslediği evi görenlerin dikkatini çekiyor

BAYRAK YERE DÜŞMEZ

Uysal, "Çöp bidonlarından pet ve karton toplarken karşıma çıkan bayrakları alıp buraya getiriyorum. Önce yıkıyor, temizliyor, ardından duvarlara asıyorum. Bunu temizlik anlayışım ve imanım gereği yapıyorum. Askerlerimiz, polis canımdır, vatan namustur ve bayrak da bizim kanımızdır" dedi.