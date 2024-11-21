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Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:44

Duvara çarpan otomobildeki Pınar hayata gözlerini yumdu: Nişan detayı yürekleri dağladı…

Gaziantep’te meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi. Araç içinde arka koltukta oturan Pınar Günoğlu çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yetirdi. Nişan detayı ise yürekleri dağladı…

DHA
Duvara çarpan otomobildeki Pınar hayata gözlerini yumdu: Nişan detayı yürekleri dağladı…

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep'te meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Yaralanan sürücüyle arka koltukta oturan Pınar Günoğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Pınar Günoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Pınar Günoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Duvara çarpan otomobildeki Pınar hayata gözlerini yumdu: Nişan detayı yürekleri dağladı…
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