Duvarı balyozla kırıp girdiği iş yerini soydu

Adana'da 37 yaşındaki Ahmet Ü., enstrüman dükkânının duvarını balyozla kırıp içeri girdi. Hırsız, iş yerinden piyasa değeri 650 bin lira olan dizüstü bilgisayar, 82 ses ve görüntü sistemi cihazını çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüphelinin 5 ayrı 'hırsızlık' suçundan da aranana Ahmet Ü., olduğunu ve Şubat ayında da bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirledi. Ekipler, Ahmet Ü.'yü evinde yakaladı. Ayrıca evde yapılan aramada çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheli Ahmet Ü., sorgusunda, "Ben o sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dedi ve tutuklandı.

650 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Olay, 3 Mart'ta Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki Ömer D.'nin enstrüman dükkanında meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü., duvarını balyozla kırdığı iş yerine girdi. Bir süre içeride keşif yapan şüpheli, piyasa değeri 650 bin lira olan dizüstü bilgisayar, 82 ses ve görüntü sistemi cihazını çalıp, çuvala doldurdu. Duvarda açtığı delikten geçen Ahmet Ü., sokakta kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binip, olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

HİNT HOROZU DA ÇALMIŞ

İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ömer D.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Kimliği tespit edilen Ahmet Ü.'nün, 7 Şubat'ta da Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ahmet Ü.'yü evine yapılan baskında yakaladı. Aramada Ahmet Ü.'nün çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca Ahmet Ü.'nün, 5 ayrı 'hırsızlık' suçundan da arandığı belirtildi.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Emniyete götürülen şüpheli Ahmet Ü., sorgusunda, "Ben o sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.