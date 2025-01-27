Duvarı kırıp kapı açmışlar

Konya'da, henüz bilinmeyen nedenle çöken ve Suriyeli Ammuna el Jethan'ın (19) ile eşi Turki Jethan'ın (23) yaşamını yitirdiği, aynı aileden 3 kişinin de enkazdan sağ kurtarıldığı apartmanla ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, binanın altındaki balıkçının işletmecisi Kazım F. (45), işyeri sahipleri Hakkı İ. (63,), Mehmet P. (65) ve daha önceden binanın altında kahvehane işlettiği belirlenen Kemal Ö'nün (44) sorguları sürüyor. Soruşturma kapsamında binada oturan kişilerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınırken, çevresindeki işyerleri ve evlerde oturanlarının da ifadelerine başvuruluyor.Bazı ifadelerde 4 işyerinin birleştirilip tek dükkan yapıldığı, bu işlem sırasında da duvarları kırıldığı, geçiş için kapı açıldığı ileri sürüldü. İşletmecinin bu iddiaları kabul etmediği, işyerine ön tarafına sadece 2.5 metre uzunluğunda bir camekan eklendiğini söylediği öğrenildi. Mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında detaylı inceleme yapıldı. Binadan örnekler alınıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Hazırlanacak bilirkişi raporu soruşturmaya yön verecek.