Duy Beni 14. Bölüm full izle! Star TV ile Duy Beni son bölüm izle! (6 Ekim 2022)

Duy Beni izle Star TV ile araştırılıyor. Kanat ve Ekim'in büyük hesaplaşması gerçekleşirken iki aşığın öfkeleri ve aşkları birbirine karışır. Duy Beni son bölüm tek parça – full izle diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için paylaşıldı. İşte, Duy Beni 14. Bölüm izle!
DUY BENİ DİZİ İZLE
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü izlemek için:
https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/son-bolum
DUY BENİ 14. BÖLÜM ÖZETİ
Ateş'in oynadığı oyun, Gerçek Koleji'ndeki öğrenciler arasında paniğe neden olurken, Kanat ve Ekim arasında da büyük bir hesaplaşma yaşanır. İki aşık genç, öfkeleri ve aşkları arasında sıkışıp kalmıştır.
Öte yandan Rıza'nın birden ortalıktan kaybolması ve Derviş'in, Kanat'ın evini ziyaret etmesi olayları daha da gizemli hale getirir. Derviş, peşindeki adamlardan kurtulmak için acele davranması gerektiğinin farkındadır.
Duy Beni yeni bölümde,
Sır saklayan sadece Derviş değildir. Ece, kendisini köşeye sıkıştıran Melisa'ya rağmen konuşmaktan kaçınır. Ekim'in kulak misafiri olduğu bu konuşma, Kanat'la Ozan'ı karşı karşıya getirecektir. Ateş ise kurduğu intikam oyununa hız kesmeden devam eder. Bu kez hedefinde Kanat da vardır. Bu durumu öğrenen Ekim, Kanat'ı korumak için hiç beklenmedik bir şey yapar.